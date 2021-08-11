Грозы и шквалы: на морских курортах Херсонской области ухудшится погода

Синоптики предупреждают об изменении погодных условий.
Сегодня, 11 августа, в Херсонской области объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Согласно прогнозам синоптиков, днем ожидаются грозы, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Ранее синоптики предупредили украинцев о похолодание 11 августа. Во всех областях снизится температура воздуха, прогнозируют дожди с грозами.
По словам народного синоптика, в августе будет немало жарких дней. Погода в Украине в последний месяц лета 2021 будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура предполагается на уровне + 20-25 градусов.