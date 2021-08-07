Грозы и шквалы: синоптики предупредили об опасной погоде сразу в нескольких областях Украины

Грозы и шквалы: синоптики предупредили об опасной погоде сразу в нескольких областях Украины

Также в некоторых областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Украине 8 августа сразу в нескольких областях синоптики предупредили о сильных грозах и шквалах. Там объявлено о И уровень опасности.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Непогода ожидается в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской и Донецкой областях. Там будут сильные грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

"7-8 августа в восточных и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее непогода наделала вреда в восьми регионах страны. Больше всего пострадала Хмельницкая область. В Каменце-Подольском ураганный ветер снес башню на символе города — старинной крепости.

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