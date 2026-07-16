Грозы и жара до +32: антициклон резко изменит погоду в Украине

Погода в Украине 17 июля / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 17 июля, в Украине будет преобладать солнечная и теплая погода. В большинстве областей осадков не прогнозируется, однако на юго-востоке местами возможны грозовые дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

По её словам, днём температура воздуха составит +25…+29 градусов. В Закарпатье и в южных регионах воздух прогреется до +27…+32 градусов, тогда как на северо-востоке будет несколько прохладнее — +22…+24 градуса.

Реклама

Сухую погоду в большинстве областей обеспечит антициклон Laurent. В то же время холодный атмосферный фронт принесет локальные грозовые дожди на юго-востоке страны.

По предварительным прогнозам, в выходные дни в Украине сохранится сухая, солнечная и умеренно жаркая погода. Только в воскресенье, 19 июля, в западных областях ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалы.

Антициклон «Лоран». Фото: DWD

Погода в Киеве

В столице 17 июля также будет солнечно и без осадков. Дневная температура будет держаться на комфортном уровне — около +25 градусов.

«Можно спокойно заниматься огородными, садовыми и общественными делами — важные вещи, особенно картонные коробки, не намокнут)», — добавила синоптик.

Реклама

Напомним, ранее заместитель руководителя отдела по связям со СМИ «Украинского гидрометцентра» Иван Семилит заявил, что в ближайшие дни в Украине изменится синоптическая обстановка: область повышенного атмосферного давления вытеснит дожди, а температура воздуха начнёт расти.

Новости партнеров