Грозы, шквалы и дожди: где в Украине будет наиболее опасно 16 июня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 16 июня / © pexels.com

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Во вторник, 16 июня, Украина будет находиться под влиянием северо-западного циклона, поэтому преобладать будет влажная и прохладная погода. Почти по всей стране пройдут кратковременные дожди с грозами. По прогнозам синоптиков, ближе к выходным наконец станет теплее, а солнце будет чаще появляться из-за облаков.

Подробнее о погоде в Украине— узнайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Во вторник, 16 июня, в Украине будет преобладать влажная воздушная масса, почти повсеместно ожидаются кратковременные дожди с грозами, сообщает синоптик Наталья Диденко.

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Метеорологическая карта / © Наталия Диденко / Facebook

По словам Диденко, на западе и юге Украины дожди будут стихать и сменятся солнцем. На остальной территории ветер будет умеренным, западного направления, однако на западе и севере возможны более сильные порывы до 12–14 метров в секунду.

Ожидается, что днем температура воздуха составит от +19 до +24 градусов тепла, а на востоке и юге — от +22 до +26 градусов. В Киеве 16 июня ожидаются дожди, местами с грозами, и порывистый западный ветер. Столбики термометров в столице будут колебаться в пределах +18…+20 градусов тепла.

Как отмечает синоптик, ближе к выходным погода улучшится — дождей станет меньше, а температура воздуха поднимется до +24…+29 градусов тепла.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что уже третьи сутки почти вся Украина находитсяв прохладной нестабильной воздушной массе, которую транспортирует с северо-запада масштабный глубокий циклон «SABINA».

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«С пятницы шли ливневые дожди различной интенсивности в сопровождении гроз», — сообщил метеоролог.

По его прогнозу, в течение 16–17 июня характер погоды существенно не изменится — атмосфера останется активной. Местами будут собираться грозовые облака, которые принесут кратковременные ливни — от мелкого дождя до сильного ливня. Ночная температура будет держаться в пределах +9…+14 градусов тепла, а днем воздух прогреется до комфортных +19…+24 градусов выше нуля.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 16 июня в стране будет облачно с прояснениями. Ночью в южных и центральных областях, днем в Украине местами пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Ветер будет западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов тепла, на юге — до +18 градусов тепла. Днем по стране столбики термометров покажут от +17 до +22 градусов тепла, в Закарпатье, на юге и востоке страны ожидается до +26 градусов тепла.

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© Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 16 июня будет переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, однако днём местами возможен кратковременный дождь с грозами.

Ветер будет западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +17 до +22 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +11 до +13 градусов тепла, днем воздух прогреется до +21.

Погода во Львове

16 июня на Львовщине погоду в регионе будет определять тыл циклона, расположившийся над Финским заливом. Ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а ночью и утром местами видимость будет ограничена слабым туманом.

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Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако днем возможны сильные порывы до 15–20 м/с. В связи с этим объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях на Львовщине 16 июня / © Укргидрометцентр

Ночная температура в области будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, а днём воздух прогреется до +18…+23 градусов тепла.

Во Львове ночью температура составит от +7 до +9 градусов тепла, днём потеплеет до +22.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 16 июня будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днём местами по области возможен небольшой кратковременный дождь, местами с грозами.

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Ветер будет юго-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +10 до +15 градусов тепла;

днем от +21 до +26 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +12 до +14 градусов тепла;

днем от +23 до +25 градусов тепла.

Погода в Харькове

По данным Харьковского гидрометцентра, 16 июня в области будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днём возможен небольшой кратковременный дождь, местами с грозами.

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Ветер будет юго-восточным и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днем ожидается от +20 до +25 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +12 градусов тепла, днём воздух прогреется до +23 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области 16 июня ожидается переменная облачность. На автодорогах региона видимость будет хорошей, а на море сохранится небольшая волна и безопасный уровень воды. Западный ветер будет дуть со скоростью 6–12 м/с.

В Одессе день пройдет без значительных осадков. Ночью температура воздуха составит от +15 до +17 градусов тепла, а днём столбики термометров поднимутся до +25 градусов тепла.

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По области и вдоль всего побережья местами возможны кратковременные дожди с грозами, которые в прибрежной полосе вероятны ночью. Температурные показатели в регионе будут несколько контрастными: ночью ожидается от +12 до +19 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +22…+28 градусов тепла. Температура морской воды будет оставаться в пределах +17…+18 градусов.

Напомним, ученые предупреждают, чтоформирование супер-Эль-Ниньо в ближайшее время приведет к катастрофическим лесным пожарам и масштабным наводнениям в странах, наименее подготовленных к этому.

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