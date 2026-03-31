Грозы, туманы и мокрый снег: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине 1 апреля

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в первый день апреля / © pixabay.com

Погода в Украине в апреле начнется с приятного тепла, однако синоптики предупреждают об опасности из-за густых туманов, возможных подтоплений и угрозы лавин в горах.

Холоднее всего будет в западных регионах и на высокогорье Карпат, где температура местами опустится до нулевой отметки.

Погода в Украине

Апрель в Украине начнется с приятного тепла, сообщает синоптик Наталья Диденко. По прогнозу Диденко, днем столбики термометров поднимутся от +10 до +16 градусов выше нуля. Однако, вместе с теплом придут и дожди, которые помогут деревьям распуститься, смоют остатки снега.

«Прекрасный принц Апрель придет к нам с приятным комфортным теплом, днем +10+16 градусов, и с такими нужными классными дождями, которые приглашают на сцену дебютантов — зеленые листочки, увлажняют землю, размывают остатки снега и прибивают пыль. И очень надеюсь, будут мешать бездумным поджигателям провоцировать опасные пожары», — написала синоптик на своей странице в Facebook.

По словам метеоролога, 1 апреля, из-за влияния южного циклона по всей стране периодически будет идти дождь. Исключение — Крым, там будет преимущественно сухо. В большинстве областей, ожидается от +12 до +17 градусов тепла.

В то же время Диденко рассказала, что холоднее всего сейчас на западе, где днем лишь от +4 до +9 градусов выше нуля, а в высокогорье Карпат ночью столбики термометров могут опуститься до нуля.

На остальных территориях ожидаются периодические дожди из-за смены сухих воздушных масс на влажные. Синоптик отмечает, что такие осадки очень полезны после сухого начала весны. В течение всей недели будет преобладать облачная и влажная погода, однако значительных температурных скачков до минусов уже не ожидается.

Как прогнозируетсиноптик Виталий Постригань, украинцев ждет неделя переменчивой погоды. Из-за огромной зоны низкого давления, растянувшейся от Италии до Узбекистана, циклоны будут сменять друг друга, поэтому о стабильности речь пока не идет.

«В наш регион будет поступать теплый воздух с юго-востока, среднесуточная температура сохранится на 4-5° выше климата. Следовательно, атмосферная неустойчивость усиливается, энергия для гроз накапливается», — сообщает Постригань.

По словам метеоролога, с 31 марта по 3 апреля в Черкасской области периодически будут идти дожди. Ночью ожидается от +3 до +8 градусов тепла, а днем воздух будет прогреваться до комфортных +17 градусов выше нуля. Как отмечает Постригань, ближе к выходным ситуация начнет меняться: давление пойдет вверх, облака рассеются, и погода наконец стабилизируется благодаря влиянию Азорского антициклона.

Синоптики рассказали, каким будет 1 апреля в Украине / © Unsplash

Между тем синоптик Игорь Кибальчич отмечает, что 1 апреля, погоду в Украине и в дальнейшем будет определять зона низкого давления. Почти везде пройдут дожди, а в Карпатах возможен мокрый снег. Сухо будет разве что на юге. Местами ожидается туман, ветер слабый и переменчивый.

По данным Украинского гидрометцентра, 1 апреля, циклон начнет терять силу, поэтому давление пойдет вверх, а дождей станет меньше. Только на западе осадки останутся умеренными, а в Карпатах возможен мокрый снег при нулевой температуре. Утром север и центр страны окутает туман, а днем в Черкасской, Сумской и Черниговской областях местами прогремят первые грозы.

В целом по Украине ночью ожидается от +5 до +10 градусов тепла, а днем воздух прогреется до комфортных +18 градусов тепла. В западных областях будет значительно свежее: ночью ожидается до +6 градусов тепла, а днем термометры покажут от +7 до +12 градусов выше нуля. Ветер будет дуть преимущественно северо-западный, умеренный.

Погода в Украине 1 апреля / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают об опасности

В Украинском гидрометцентре предупреждают об опасности, обусловленной погодными условиями.

Утром 1 апреля северо-восток и большинство центральных областей накроет густой туман. Видимость упадет до 200-500 метров, что может существенно осложнить движение транспорта (желтый уровень опасности).

В некоторых регионах Украины ожидается густой туман в Киеве, в некоторых регионах Украины / © Укргидрометцентр

Кроме того, до 3 апреля на Десне, Снове и Сейме будет продолжаться подъем воды. Ожидается дальнейшее затопление заводей возле Новгород-Северского и Сновска. В частности, в Черниговской области возможен перелив местной дороги между селами Большой и Малый Дырчин.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях / © Укргидрометцентр

Также из-за активных осадков 31 марта и 1 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области и Закарпатья сохраняется значительная снеголавинная опасность (третий уровень). Туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от походов в горы.

Предупреждение о снеголавинной опасности / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 1 апреля ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, днем ожидается от +13 до +18 градусов выше нуля.

По данным погодного сайта Sinoptik, днем и вечером небо в Киеве будет безоблачным. Существенных осадков не предвидится.

Температура воздуха будет колебаться от +10 градусов тепла ночью до +18 градусов тепла днем.

Погода в Киеве 1 апреля

Погода в Одессе

В Одессе и Одесской области 1 апреля ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, днем ожидается от +12 до +17 градусов выше нуля.

В Одессе столбики термометров будут показывать ночью от +7 до +9 градусов тепла, днем — от +12 до +14 выше нуля.

В то же время метеорологи предупреждают, о густом тумане: на автодорогах области ночью и утром видимость составит 200-500 м.

Погода во Львове

Во Львовском гидрометцентре сообщают, что на Львовщину надвигается похолодание, обусловленное тыловой частью циклона над Полесьем и прохождением атмосферных фронтов.

В частности, в области ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Ночью и утром возможен дождь с мокрым снегом, а днем пройдет небольшой дождь. Водителям стоит быть осторожными: на отдельных участках дорог в ночные и утренние часы возможна гололедица.

Ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 9-14 м/с. Температура ночью будет колебаться от -1 градусов ниже нуля до +4 градусов тепла, днем прогреется лишь до +8 выше нуля.

Во Львове ночью будет около +2 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут от +5 до +7 градусов выше нуля.

Погода в Днепре

На Днепропетровщине 1 апреля будет облачная погода с прояснениями, также пройдут небольшие дожди. Ночью и утром местами по области будет туман. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура по области будет колебаться:

ночью от +4 до +9 градусов тепла;

днем от +12 до +17 градусов выше нуля.

В Днепре столбики термометров покажут:

ночью от +7 до +9 градусов выше нуля;

днем от +15 до +17 градусов тепла.

Погода в Черкассах

Синоптики сообщают, что апрель в Черкасской области начнется без резких погодных изменений. Ситуацию в регионе и в дальнейшем будут определять атмосферные фронты и малоподвижный циклон с юга. Погода будет оставаться теплой, но в то же время достаточно нестабильной: периодически будут идти дожди, а иногда возможны и первые весенние грозы.

В ночные и утренние часы в отдельных районах области ожидаются туманы. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах от +4 до +9 градусов выше нуля, а днем столбики термометров будут подниматься до комфортных +12…+17 градусов тепла.

В четверг, 2 апреля, область будет находиться под влиянием поля низкого давления, поэтому местами пройдут небольшие дожди. Температурный режим останется неизменным: ночью ожидается около +9 градусов тепла, а днем воздух прогреется +17 выше нуля. В ночные и утренние часы водителям стоит быть внимательными из-за возможной ограниченной видимости.

Погода в Харькове

В среду, 1 апреля, на Харьковщине будет преобладать облачная и влажная погода. Синоптики предупреждаюто густом тумане в ночные и утренние часы: видимость на дорогах упадет до 200-500 метров. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень опасности, поэтому водителям и пешеходам стоит быть максимально внимательными.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине / © Укргидрометцентр

В течение суток будет идти небольшой дождь, а днем по области местами возможны грозы. Ветер будет юго-западным, со скоростью 5-10 м/с.

В Харьковской области ночью ожидается от +5 до +10 градусов тепла, днем воздух прогреется до +17 градусов выше нуля.

В Харькове ночная температура будет держаться в пределах от +7 до +9 градусов выше нуля, а днем столбики термометров покажут +16 градусов выше нуля.

