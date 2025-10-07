Грозят ли Украине длительные отключения света и газа: заявление Минэнерго

Блэкаут в Украине / © Getty Images

В Украине сценарии прохождения отопительного сезона разработаны с учетом всех вызовов. В то же время рано говорить о возможности длительных отключений электроэнергии и газа для потребителей.

Об этом министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила на брифинге 7 октября.

Отключения света

"Говорить о том, что у нас будут долговременные отключения света, рано. Мы держим ситуацию под контролем и стараемся делать все необходимое, чтобы этого избежать», — сказала глава Минэнерго.

Она обратила внимание на опыт предыдущих лет, когда ситуация могла меняться ежедневно. В этом контексте Гринчук заверила, что ее ведомство готово «к различным, в том числе худшим вариантам». В то же время там надеются, что совместными усилиями удастся сохранить стабильность энергосистемы и обойтись без длительных отключений света.

«Я не буду, как большинство экспертов перед зимой, прогнозировать, что у нас будет по 10-12-20 часов без света. Мы это слышим постоянно», — акцентировала министр.

Она добавила, что все зависит прежде всего от результатов российских атак и от скорости восстановления.

Отключения газа

Что касается возможных отключений газа, то Гринчук отметила, что «рассматриваются различные сценарии на разные случаи». Она надеется, что не придется применять худшие из них.

"Раньше мы графики отключения газа не применяли, но используя опыт в электричестве, наработали их. Впрочем, делаем все возможное, чтобы не применять такие механизмы», — сообщила министр энергетики.

Напомним, в ночь на 7 октября российская армия в очередной раз атаковала энергетику Украины: из-за этого отключения света произошли в Сумах, Полтаве и в Черниговской области.

Заметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал готовность к зимним вызовам, вызванных атаками РФ. Глава государства заверил, что Украина обеспечит население газом, импортируя его из-за рубежа, поскольку деньги на это есть. Однако, он признал, что прогнозировать ситуацию с электроснабжением «трудно».