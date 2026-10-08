Грозят ли Украине затяжные блэкауты: в Раде озвучили неожиданный прогноз

Зима еще не наступила, а графики уже действуют / © Associated Press

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Украина готовится к очередному сложному отопительному сезону в условиях постоянной угрозы со стороны России. Впрочем, несмотря на все опасения, предстоящая зима с точки зрения энергообеспечения может оказаться легче предыдущих.

Об этом «Телеграфу» сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк.

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«По моим данным, нет никаких оснований утверждать, что этой зимой могут быть длительные отключения. Ни в Киеве, ни в других регионах Украины», — сказал он.

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В то же время, Нагоряк сомневается, что украинцы будут сидеть без света по 16 часов в сутки.

«Сегодняшние отключения не связаны с дефицитом электрической энергии. Во-первых, мы производим срочные ремонты линий электропередач и электроопор, по которым целит враг. Во-вторых, мы проводим завершение работ на подстанциях „Укрэнерго“ по обустройству антидроновой защиты на железобетонных саркофагах, которые предохраняют трансформаторы большой мощности от таких ударов. То есть, это технические отключения, которые не означают дефицита в энергосистеме. На самом деле, как бы Россия ни хотела добиться какого-либо успеха, оставив украинцев без электроэнергии, ей этого не удастся сделать», — объяснил он.

Отключение света в Украине — что известно

Ежедневные отключения света общей продолжительностью не менее шести часов могут стать для украинцев нормой уже этой зимой. Такой прогноз озвучил энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

«По прогнозам, при среднесуточной температуре -10°C и если не будет новых существенных обстрелов отключения будут продолжаться в утренние часы на уровне 2-3 очередей — до 2 часов, а вечером до 4 очередей одновременно — от 3 до 4 часов», — подчеркнул он.

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По его словам, ощутимые ограничения ударят по столице и Киевской области, а также по регионам вдоль линии фронта — Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.

Отдельно Игнатьев выделил ситуацию в Киеве. Он добавил, что без полноценного питания остаются 1100 домов, подключенных к Дарницкой ТЭЦ, а вернуть станцию к работе в полном объеме нереально.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил, что масштабные отключения электроэнергии этой зимой возможны в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Харькове, однако сценария с многонедельными обесточениями для большей части страны нет.

По его словам, ключевым условием стабильного прохождения отопительного сезона остается погода.

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Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что российские удары могут привести к тому, что в Киеве уже в октябре будут действовать графики отключения света по 14-16 часов в сутки.

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