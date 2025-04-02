ГРУ никого не оставляет в живых: как Россия вербует украинцев для терактов

Владимир Путин на фоне надписи о ГРУ России / © Associated Press

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Главное управление Генштаба вооруженных сил России (ГРУ) курирует большинство операций с вербовкой украинцев для терактов в зданиях ТЦК и полиции. Враг не оставляет исполнителей в живых.

Об этом написал в Сети руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

В заявлении указано, что российское ГРУ сейчас курирует большинство операций с вербовкой исполнителей для терактов и взрывов зданий ТЦК, полиции в Украине.

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«Обещают деньги, которые не платят. Находят молодежь, подростков в чатах, и по замыслу активируют взрывное устройство таким образом, чтобы исполнитель погиб на месте взрыва. Соответственно, гру рф не планирует оставлять исполнителей живыми», — объяснил Коваленко.

Напомним, 2 апреля в СБУ сообщили о срыве попытки вражеской диверсии во Львове, которую готовили в ГРУ России. Контрразведчики задержали двух агентов, которые планировали подорвать админздание одного из райотделов полиции.