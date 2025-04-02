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- Украина
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ГРУ никого не оставляет в живых: как Россия вербует украинцев для терактов
Российское ГРУ вербует украинцев для терактов, но исполнители не получают ни денег, ни шансов выжить.
Главное управление Генштаба вооруженных сил России (ГРУ) курирует большинство операций с вербовкой украинцев для терактов в зданиях ТЦК и полиции. Враг не оставляет исполнителей в живых.
Об этом написал в Сети руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.
В заявлении указано, что российское ГРУ сейчас курирует большинство операций с вербовкой исполнителей для терактов и взрывов зданий ТЦК, полиции в Украине.
«Обещают деньги, которые не платят. Находят молодежь, подростков в чатах, и по замыслу активируют взрывное устройство таким образом, чтобы исполнитель погиб на месте взрыва. Соответственно, гру рф не планирует оставлять исполнителей живыми», — объяснил Коваленко.
Напомним, 2 апреля в СБУ сообщили о срыве попытки вражеской диверсии во Львове, которую готовили в ГРУ России. Контрразведчики задержали двух агентов, которые планировали подорвать админздание одного из райотделов полиции.