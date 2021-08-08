ГРУ России может быть причастно к взрывам на украинских складах боеприпасов — Bellingcat

ГРУ России может быть причастно к взрывам на украинских складах боеприпасов — Bellingcat

Расследователь Bellingcat Христо Грозев предполагает, что за взрывами боеприпасов в Чехии, Болгарии и Украины может стоять одна и та же группа ГРУ.

Военная разведка России может быть причастна к взрывам и пожарам на складах боеприпасов в Украине.

Об этом заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев, информирует "Украина 24".

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"Одно из расследований, которое мы уже почти год делаем, — это по взрывам в Украине, которые были на военных заводах (складах — Ред.) боеприпасов. Мы пока расследуем возможность, что они были результатом работы той же группы ГРУ, которая стоит за взрывами на военных заводах в Чехии и Болгарии. Это одно из расследований, которое мы считаем, что в течение месяца-двух мы сможем завершить", — отметил Грозева.

По его словам, есть и другие расследования военных преступлений в течение последних 5 лет, однако они не объединены "каким-то одним инцидентом".

"Это много мелких инцидентов, поэтому мы стараемся найти какую-то форму, чтобы их показать", — сказал расследователь Bellingcat.

Напомним, что за последние годы в Украине произошел ряд масштабных взрывов и пожаров на складах боеприпасов. До войны в Донбассе — в Новобогдановке и Лозовой, а после 2014 года — в Калиновке, Сватово, Ичне и Балаклее.

Так, пожар на одном из крупнейших в Украине военных складов в Калиновке Винницкой области произошло 26 сентября 2017 года. Тогда в воздух взлетело 32 тыс. тонн снарядов. Боеприпасы взрывались и разлетались на расстояние до 10 километров от эпицентра. Пострадали два человека, были повреждены две тысячи домов, а около 30 тыс. местных жителей были временно эвакуированы. Убытки от потери боеприпасов предварительно оценили в меньшей мере 800 млн долларов.

15 ноября 2019 года на территории артиллерийской базы в Балаклее произошло около 20 взрывов. В результате погибли два человека, повреждения получили еще трое.

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