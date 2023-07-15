Грубое задержание мужчины в Одессе работниками военкомата: виновников отправят в боевые подразделения

Причиной инцидента, который получил резонанс после опубликованного видео, стало то, что гражданин осуществлял прямую трансляцию развертывания мобильного блокпоста.

Проверка инцидента с грубым задержанием в Одессе гражданского мужчины работниками одного из районных ТЦК (военкоматов) выявила превышение служебных полномочий военными.

Об этом сообщили в субботу, 15 июля, в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

В областном военкомате утверждают, что причиной инцидента, который получил резонанс после опубликованного видео, стало то, что гражданин осуществлял прямую трансляцию развертывания мобильного блокпоста. Это, объясняют военные, строго запрещено нормами правового режима военного положения.

"Получив замечания от представителей Нацгвардии, гражданин вошел в конфликт, откровенно провоцируя военных. Во время проверки его документов и сверки данных по базе уклонистов гражданин начал угрожать, и вел себя агрессивно, не прекращая провокаций”, — говорится в сообщении.

Применение силы к гражданскому в областном военкомате объяснили тем, что сотрудники районного ТЦК и СП Одессы "не сдержали эмоций" и признали, что районный ТЦК пытался скрыть свою причастность к инциденту.

“По результатам служебной проверки выявлены и те, кто превысил служебные полномочия, и нарушения в использовании неучтенного транспортного средства. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и переведены в боевые подразделения, где смогут направить силу и мощь на борьбу с врагом”, — сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

На Одесщине выясняют, кто жестоко задержал гражданского

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором на одной из улиц Одессы люди в военной форме задерживают гражданского, валят на землю и избивают. Наконец его затолкали в желтый микроавтобус и куда-то увезли.

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