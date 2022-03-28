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Куча металлолома разбросана по полю: ВСУ показали уничтоженный российский вертолет (фото)

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© Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
© Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
© Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
© Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
© Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
© Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
© Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Украинские военные защищают воздушное пространство Украины от захватчиков.

На днях российская армия потеряла еще одно свое воздушное судно.

Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский вертолет оккупантов. Фото разгромленного вертолета опубликовал сегодня, 28 марта, Генеральный штаб ВСУ.

На фотографиях видны разбросанные по полю обломки разбитого вертолета войск РФ.

© Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Напомним, украинские военные ликвидировали российских захватчиков, бросившихся на бегство с поля боя. Также украинские защитники сбили очередную российскую крылатую ракету в Николаевской области, выпущенную по мирным украинцам.

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