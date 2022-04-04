Грудное молоко и детская смесь: преимущества и риски в условиях войны

Грудное вскармливание имеет множество преимуществ над любой современной детской смесью.

Из-за войны в Украине тысячи женщин с маленькими детьми на руках оказались в крайне тяжелых условиях. Сейчас очень важно продолжить грудное вскармливание младенца – ведь это самая полезная, безопасная и удобная еда для вашего малыша.

Почему, несмотря на все испытания войны, стоит попытаться сохранить грудное вскармливание, — об этом пишет ЮНИСЕФ.

Грудное вскармливание имеет множество преимуществ над любой современной детской смесью:

Грудное молоко полностью обеспечивает потребности ребенка в питании и жидкости в течение первых шести месяцев жизни. Оно содержит достаточно воды. Даже во время очень жаркой погоды грудное молоко утоляет жажду вашего малыша. В первые дни жизни молозиво является своеобразной «первой иммунизацией», которая защищает малыша от болезней. Грудное молоко содержит все необходимые витамины и микроэлементы для сбалансированного развития ребенка. Материнское молоко содержит антитела для защиты ребенка от болезней. Грудное молоко – еда, которая всегда с вами и под рукой. Грудное молоко не исчезает из-за стресса. Даже если мать недостаточно питается, она может продолжить кормить грудью. Грудное вскармливание наиболее гигиенически безопасный способ кормить ребенка, ведь вам не нужно мыть или кипятить посуду. Физический контакт при кормлении грудью успокаивает как ребенка, так и маму. Кормить ребенка грудью можно до 2 лет и дольше.

Дети старше 6 месяцев уже нуждаются в прикорме. Впрочем, вы все равно можете чаще кормить ребенка грудью. Тогда количество молока увеличится, и это поможет ребенку выжить в условиях нехватки еды.

Если вашему младенцу меньше полугода и он находится на грудном вскармливании, не переставайте кормить грудью и не начинайте давать малышу детские смеси, если вы не делали этого раньше. Продолжение грудного вскармливания даст ребенку больше шансов выжить.

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Более того, женщинам, которые прекратили кормить грудью, можно попытаться восстановить грудное вскармливание. Надо чаще прикладывать ребенка к груди, тогда молоко может снова появиться.

Если ваш малыш заболел, например, у него диарея, продолжайте кормить ребенка днем и ночью.

Дело в том, что даже в мирное время использование детских смесей во всем проигрывает материнскому молоку. А в условиях войны, вынужденного перемещения, большого скопления людей в укрытиях, на вокзалах, в поездах, антисанитарии, отсутствии доступа к самому необходимому, использование детских смесей несет в себе много угроз для здоровья и развития малыша. Чем младше младенец, тем больше рисков может вызвать искусственное вскармливание.

Риски, которые несет в себе искусственное вскармливание:

Дети на искусственном вскармливании имеют в 14 раз более высокий риск умереть, чем дети, которые до 6 месяцев находятся исключительно на грудном вскармливании. Дети на искусственном вскармливании имеют более высокий риск недоедания, особенно среди младших младенцев. В детских смесях нет антител для защиты от болезней. У младенцев могут возникать проблемы с перевариванием детской смеси: это далеко не самая лучшая еда для них. Дети на искусственном вскармливании чаще простужаются. Использование недостаточно чистой воды для разведения смеси может привести к диарее, разным инфекциям. Дети на искусственном вскармливании имеют задержки в развитии: замедленный рост, задержки в наборе веса и роста, истощение из-за более частых случаев заболевания диареей и пневмонией. Дети на искусственном вскармливании имеют больший риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака, астмы в дальнейшей жизни. Дети на искусственном вскармливании имеют менее тесную связь между матерью и малышом. В условиях войны детской смеси может просто не находиться в доступности.

Следовательно, в экстремальных условиях грудное молоко может стать спасением ребенка.

Если вам кажется, что молока стало меньше – ни в коем случае не начинайте давать ребенку смеси, коровье или козье молоко или прикорм, если вы не делали этого раньше. Просто прикладывайте ребенка к себе чаще и давайте сосать грудь. Это поможет восстановить привычный поток молока.

Родным, друзьям или просто чужим людям, оказавшимся рядом с матерями с младенцами, важно всячески поддерживать этих женщин. Позаботьтесь о том, чтобы они получили достаточно еды и воды, предложите посмотреть за ребенком, помогите найти удобное место, где мама сможет спокойно накормить своего малыша, или просто найдите для него теплые слова.

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