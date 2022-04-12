Грудное вскармливание в условиях войны: расскажи свою историю

Грудное вскармливание в условиях войны: расскажи свою историю

Грудное молоко – это еда, которая всегда с тобой.

Грудное вскармливание защищает малыша и дарит ему чувство безопасности. Сейчас как никак важно продолжать кормить и поддерживать иммунитет вашего ребенка.

Грудное молоко – это еда для малыша, которая всегда с вами. В чрезвычайных условиях войны это может спасти жизнь.

ТСН.ua призывает украинских мам рассказать о собственном опыте кормления грудью. Так мы поощряем многих женщин кормить детей и делать это правильно.

Почему это нужно: из-за войны есть нестабильная поставка смесей, недостаточный уровень гигиены и немало стрессов.

В условиях войны очень важно продолжать кормить грудью.

Грудное молоко – это еда, которая всегда с тобой. Не нужно искать детские смеси, которых просто не может быть в доступности. Не нужно искать и кипятить воду для разведения смеси, искать где помыть посуду, где подогреть смесь, где охладить ее для хранения.

Грудное молоко – защита для малыша. Оно содержит антитела.

Кормление грудью успокаивает ребенка и маму.

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Поэтому призываем мам-блогов (от 1000 подписчиков) рассказать об опыте кормления грудью и озвучить свою историю вскармливания, скажите кодовую фразу "Грудное молоко – это еда, которая всегда с тобой" и объясните, почему это важно на основе изложенной выше информации.

Отметьте ТСН.ua в стороз и постах и помогайте другим женщинам.

Сделаем грудное вскармливание популярным вместе.

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