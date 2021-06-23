Группа 1+1 media присоединилась к общенациональной информационной кампании ко Дню Независимости

23 июня в эфире телеканалов холдинга появился тематический цветок, который символизирует юбилей Независимости.

Сегодня группа 1+1 media присоединилась к общенациональной кампании, посвященной 30-й годовщине Независимости Украины и созданной при координации Министерства культуры и информационной политики. В частности, в эфире телеканалов, входящих в состав холдинга, — 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, Бигуди, УНИАН и 1+1 International — появился тематический символ праздника — цветок, как образ, раскрывающий идею государства, который растет и процветает.

Также телеканалы будут транслировать в течение двух месяцев видеоролик "30 лет Независимости. Ты у меня единственная". Кроме этого, кампания будет реализована и на других информационных площадках 1+1 media — сайтах-лидерах среди новостных ресурсов ТСН.ua, УНИАН и Главред, социальных сетях холдинга, которые суммарно насчитывают более 10 млн пользователей, в телевизионных проектах и корпоративных проявлениях.

Такой подход, рассказывают в медиагруппе, поможет донести до каждого украинском важную идею видения Независимости как мечты, достижения которой стремились многие поколения украинский.

"1+1 media является трендсеттерами медиаотрасли, мы всегда приобщаемся к инициативам, которые имеют общественно важное значение и цель. Мероприятия, посвященные 30-летию Независимости Украины, начались в компании еще в начале года, сейчас мы активно работаем над новыми формами и готовим интересные проекты, которые зритель сможет увидеть в ближайшее время. Фактически за 2 месяца до события мы присоединились к общенациональной информкампании, ведь слоган "Ты у меня единственная", и "Ты не один", что уже давно является неотъемлемой частью 1+1 — очень дополняют друг друга. Очень важно создавать символы, объединяющие страну, и эта инициатива является одной из таких. Имеем честь рассказывать об идеологии этого проекту, его месседжи и символику миллионам людей по всей стране", — прокомментировал Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

Кроме мероприятий, направленных на внешнюю аудиторию, будет разработана серия проектов и инициатив с использованием айдентики и других информационных продуктов для сотрудников 1+1 media — более 2000 человек. Компания отмечает, что всегда присоединялась к патриотическим инициативам, а многие сотрудники "плюсов" стояли у истоков важных событий на уровне государства и являются настоящими послами Независимости.

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Напомним, в этом году команда "ТСН. Тиждень" на телеканале 1+1 запустила спецпроект "30 шагов вперед", посвященный 30-летию Независимости Украины. Автором спецпроекта стал специальный корреспондент Станислав Ясинский, который в 30-х сериях рассказывает о событиях, которые произошли в независимой Украине, начиная с 1991 года и до сегодняшнего дня. Каждый из сюжетов цикла посвящен одному году независимой Украины — событиям и людям, которые меняли нашу страну и мир. Команда определила миссией спецпроекта показать зрителям значимость и цену каждого года независимости Украины, напомнить о каждом "уроке" и вдохновить на новые свершения и победы будущие поколения.

Справка:

Группа 1+1 media — один из крупнейших медиахолдингов Украины, в состав которого входит 7 собственных телеканалов (1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, 1+1 International, УНИАН, Бигуди) и 2 партнерские (Квартал TV и Paramount Comedy ), новостные ресурсы ТСН.ua, Главред, Информационное агентство "УНИАН", собственные продакшн подразделения, собственная платформа 1+1 video и партнерские платформы "Киевстар ТВ" и Viasat, а также образовательный проект 1+1 media school.

Подробнее о кампании "Ты у меня единственная" — на сайте МКИП по ссылке.

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