Группа 1+1 media продолжает серию мероприятий и инициатив, посвященных 30-й годовщине Независимости Украины

В соцсетях стартовал патриотический флешмоб под лозунгами #ЛюблюУкраїнську #ЛюблюУкраїну.

Группа 1+1 media продолжает открывать закулисье проектов, посвященных 30-й годовщине Независимости Украины. Так, по случаю праздника, телеканалом 1+1 начато всеукраинский Digital-флешмоб под хэштегом #ЛюблюУкраїнську #ЛюблюУкраїну. Его цель — показать многогранность и красоту родного языка, мотивировать людей по всей стране делиться впечатляющими историями о Родине и вдохновлять других делать это — с помощью популярных песен, стихов, любимых цитат украинских киногероев, крылатых выражений и тому подобное. Организаторы рассказывают, что самые яркие фотографии и видео будут опубликованы на страницах соцсетей 1+1, имеющих 1,8 млн читателей в Instagram и почти 800 тыс. — в Facebook.

Для того, чтобы присоединиться к патриотическому движению, нужно использовать в публикациях упомянутых соцсетей хэштеги #ЛюблюУкраїнську #ЛюблюУкраїну.

Кроме этого, на каналах группы 1+1 media стартовал показ социальной рекламы "Смотри на украинском", где культовые отечественные звезды в тематических роликах делятся мыслями, почему "разговаривать, любить, слушать и смотреть" на украинском — важно.

Также в группе отмечают, что это только начало кампании, посвященной годовщине Независимости.

"1+1 media — компания, которая с начала своего существования взяла курс на украинский язык и придерживается его до сих пор. Мы первыми начали дублировать легенды мирового кинематографа и делали это, прививая моду на все отечественное. Мы создавали и создаем украинские проекты, которыми гордятся во всем мире. Сейчас именно телеканал 1+1 — рекордсмен среди всех каналов Украины по количеству собственного прямоэфирного контента, где все ведущие разговаривают исключительно на украинском. И мы не собираемся останавливаться и будем закреплять за собой роль трендсеттеров украинского и, что очень важно, украиноязычного ТВ-рынка ", — комментирует Максим Кривицкий, генеральный продюсер телеканала 1+1, руководитель телевизионного бизнеса и член правления 1+1 media.

Напомним о других спецпроектах, посвященных юбилею Независимости Украины:

31 июля ТСН начнет большой тур по стране, который будет посвящен 30-летию Независимости Украины. Ежедневно в 19:30 ТСН будет вживую проводить выездные выпуски новостей из большинства регионов Украины. Команда ТСН охватит всю страну и покажет зрителям особые истории об украинских городах накануне праздника. Финалом всеукраинского тура станет особый спецвыпуск 24 августа, в День Независимости Украины. Его ТСН создаст в коллаборации с Big Entertainment Shows, создателями шоу "Голос страны", "Танцы со звездами", "Липсинк батл". Выездная студия ТСН расположится под открытым небом в центре Киева, ведущими прямого эфира станут Алла Мазур, Наталья Мосейчук и Лидия Таран. Зрители смогут увидеть яркие перформансы с известными украинцами, которые стали символами эпохи. Идея спецпроекта — показать путь Украины, ее трансформацию, длиной в 30 лет.

который будет посвящен 30-летию Независимости Украины. Ежедневно в 19:30 ТСН будет вживую проводить выездные выпуски новостей из большинства регионов Украины. Команда ТСН охватит всю страну и покажет зрителям особые истории об украинских городах накануне праздника. Финалом всеукраинского тура станет особый спецвыпуск 24 августа, в День Независимости Украины. Его ТСН создаст в коллаборации с Big Entertainment Shows, создателями шоу "Голос страны", "Танцы со звездами", "Липсинк батл". Выездная студия ТСН расположится под открытым небом в центре Киева, ведущими прямого эфира станут Алла Мазур, Наталья Мосейчук и Лидия Таран. Зрители смогут увидеть яркие перформансы с известными украинцами, которые стали символами эпохи. Идея спецпроекта — показать путь Украины, ее трансформацию, длиной в 30 лет. "30 шагов вперед": ТСН.Тиждень запустила спецпроект о пути независимой Украины. С 31 января и по 24 августа каждое воскресенье в 19:30 на телеканале 1+1 будут выходить сюжеты, посвященные одному году независимой Украины — событиям и людям, которые меняли нашу страну и мир. Команда определила миссией спецпроекта показать зрителям значимость и цену каждого года независимости Украины, напомнить о каждом "уроке" и вдохновить на новые свершения и победы будущие поколения.

ТСН.Тиждень запустила спецпроект о пути независимой Украины. С 31 января и по 24 августа каждое воскресенье в 19:30 на телеканале 1+1 будут выходить сюжеты, посвященные одному году независимой Украины — событиям и людям, которые меняли нашу страну и мир. Команда определила миссией спецпроекта показать зрителям значимость и цену каждого года независимости Украины, напомнить о каждом "уроке" и вдохновить на новые свершения и победы будущие поколения. Группа 1+1 media присоединилась к общенациональной информационной кампании ко Дню Независимости. Так, 23 июня в эфире телеканалов холдинга появился тематический цветок, который символизирует юбилей Независимости. Также телеканалы будут транслировать в течение двух месяцев видеоролик "30 лет Независимости. Ты у меня единственная". Кроме этого, кампания будет реализована и на других информационных площадках 1+1 media — сайтах-лидерах среди новостных ресурсов ТСН.ua, УНИАН и Главред, социальных сетях холдинга, которые суммарно насчитывают более 10 млн пользователей, в телевизионных проектах и корпоративных проявлениях.

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