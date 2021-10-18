Группа 1+1 media расширяет дистрибуционное портфолио новым телеканалом о путешествиях UTRAVEL

Зрители получат свежую порцию новых тревел-шоу, которые ранее не транслировались на телевидении.

Дистрибуционное портфолио группы 1+1 media в октябре пополнилось новым телеканалом UTRAVEL от FILM.UA Group и Star Media, вещание которого началось 10 сентября. UTRAVEL — первый украинский телеканал, который будет фокусироваться на двух основных направлениях освещения туризма — путешествиях по Украине и различными странами глазами наших соотечественников.

UTRAVEL в развлекательно-познавательном формате будет популяризировать туристические маршруты Украины, раскрывая по-новому пляжные и горные курорты, крепости, замки и храмы, исторические музеи и природные заповедники, озера и реки, а также города и городки разных уголков страны. Зрители получат свежую порцию новых тревел-шоу, которые ранее не транслировались на телевидении, ведь для создания контента телеканал привлек тревел-экспертов, популярных ведущих и известных блогеров ( «Одной правой с Владом Хильченко», «Visit Ukraine Антона Тараненко», «Нагорные похождения»,« Приключения Евгения Панюты» и другие).

Кроме путешествий по Украине, зрители телеканала UTRAVEL смогут также получать постоянную порцию вдохновения от заграничных путешествий блоггеров ( «Хочу в отпуск», «Вело Тревел», проект «Нина-Украина», «Путешествия Ореста Зуба», «Города и городки», «Австралия по-украински» и другие). Таким образом можно с легкостью планировать следующий отпуск или путешествие в непосещенные страны, получив must visit советы от тревел-экспертов канала.

«Расширение дистрибьюторских возможностей медиагруппы продиктовано зрительскими потребностями. Тревел-контент интересует ТВ-потребителя, и мы понимаем, что сейчас есть особая необходимость создавать больше украинского продукта для локального телевидения. Мы отдельно рады долгосрочному крепкому сотрудничеству с FILM.UA Group и Star Media и всегда готовы быть дистрибьютором хорошего настроения на медиарынке Украины», — комментирует директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 mediaАндрей Мальчевский.

«Еще на этапе запуска канала мы обратили внимание на то, сколько талантливых авторов продвигают идеи туризма. На базе канала UTRAVEL мы хотим создать сообщество неравнодушных производителей туристического контента. И сотрудничество с таким мощным дистрибуционным партнером как 1+1 media поможет донести наш интересный, качественный контент до максимального количества зрителей PayTV»,-отмечает Алексей Шульдешов, генеральный продюсер телеканалов Star Media.

«Очень рады, что такие профессионалы дистрибуции телеканалов как 1+1 media высоко оценили возможности и потенциал UTRAVEL, что само по себе является знаком качества для телевизионного рынка провайдеров и зрителей. Мы хотим создавать широкий контент собственного производства, делать коллаборации с блогерами, привлекать спонсоров и промопартнеров. Уверены, что со временем UTRAVEL обязательно выйдет за пределы эфира как мультимедийный тревел-проект», — рассказывает директор по вещанию, дистрибуции и развития телеканалов FILM.UA Group Нариман Гусейнов.

Справка:

Группа 1 + 1 media — один из крупнейших медиахолдингов Украины, в состав которого входит 7 собственных телеканалов (1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, 1+1 International, УНИАН, Бигуди) и 2 партнерские (Kvartal TV и Paramount Comedy ), новостные ресурсы ТСН.ua, Главред, информационное агентство «УНИАН», собственные продакшн-подразделения, партнерские платформы Киевстар ТВ и Viasat, собственная платформа 1+1 video, а также образовательный проект 1+1 media school.

FILM.UA Group — медиагруппа, которая создает и дистрибутирует контент, а также предоставляет полный спектр сервисов в этих областях. Компании и бренды под единой управленческой структурой являются лидерами креативной индустрии Украины и успешно работают на мировом рынке.

Star Media — производитель, дистрибьютор и владелец авторских прав на теле- и кинопродукты. Деятельность компании направлена на развитие совместного производства вместе с международными партнерами и создание проектов, ориентированных на широкую аудиторию. Компания сотрудничает с ведущими телеканалами и онлайн-кинотеатрами, развивая направление собственных Pay TV каналов. Является крупнейшим агрегатором контента в YouTube на территории СНГ, имеет собственный сервис ContentScan, созданный для борьбы с пиратством. В 2021 году запустила собственный онлайн-кинотеатр LAVA.

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