Группа 1+1 media совместно с Фондом "Вернись живым" запускают второй этап проекта "Лига Аэроразведки"

В марте 2023 года группа 1+1 media совместно с Фондом "Вернись живым" запустили сбор средств на "Лигу Аэроразведки". В рамках первого этапа проекта удалось собрать 15 млн. грн. на закупку пяти мобильных пунктов управления БпЛА.

Вдохновленные результативностью сбора медиагруппа совместно с Фондом компетентной помощи армии решили запустить второй этап проекта для доукомплектования специальных автомобилей для аэроразведчиков 10 бортами "Лелека-100".

"С марта по июнь 2023 года совместно с идейным партнером "Вернись живым" нам удалось перевыполнить план и собрать гораздо больше донатов, чем мы ожидали. Так, вместо трех специальных вездеходных автомобилей, нам удалось собрать на пять таких автомобилей. С началом нового сезона УПЛ мы решили продолжить хорошую традицию и сделать все возможное, чтобы помочь нашим защитникам и защитницам. Потому что потеря беспилотников на линии фронта остается чрезвычайно актуальным вопросом, решили сделать акцент именно на них .Благодаря профессиональной экспертизе "Вернись живым" остановились на бортах "Лелека-100", – прокомментировал Данило Щестюк, руководитель управления спортивных проектов 1+1 media.

К слову, "Лелка-100" – это один из самых популярных и лучших разведывательных БПЛА бригадного уровня, корректирующий огонь артиллерии на глубину до 50 км. "Лелека-100" передает информацию с поля боя в режиме реального времени в любое время суток.

"Лелека-100" — самый массовый "самолет" в ВСУ. Этот разведывательный БпЛА бригадного уровня корректирует огонь артиллерии на глубину до 50 км. Он ищет цели, к примеру, для реактивных систем залпового огня HIMARS, и помогает уничтожать, как технику, так и живую силу противника.

Мы доукомплектуем 10 бортами пять пунктов управления, средства на которые удалось собрать во время первого этапа проекта "Лига аэроразведки", и сформируем таким образом полноценные беспилотные разведывательные комплексы", — отметил заместитель директора Фонда "Вернись живым" Олег Карпенко.

Традиционно аккумулирование средств будет происходить в рамках трансляций футбольных поединков Чемпионата Украины по футболу на ресурсах группы 1+1 media – телеканалах 2+2 и УНИАН, а также спортивных Digital-проектах FootballHub и "ПРОФУТБОЛ Digital". Для этого необходимо будет перейти на специальную Банку через QR-код, который будет размещен во время матчей на экранах.

Также сделать свой донат неравнодушные болельщики и все желающие уже могут через специальный проектный счет, уже размещенный на сайте Фонда по этой ссылке.

Детали по итогам сбора будут систематически размещаться на официальных страницах группы 1+1 media, а также Фонда "Вернись живым".