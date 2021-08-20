В то же время, флагманский телеканал медиахолдинга продолжает удерживать уверенное лидерство.

Группа 1+1 media установила рекорд телесмотрения лета 2021 года. По результатам телесмотрения 18 августа, группа 1+1 media продемонстрировала лучшие результаты этого лета, собрав суммарную долю 20,6% по аудитории 18-54 (50 тыс. +).

Кроме этого, телеканал 1+1 продолжает удерживать уверенное лидерство, получив 18 августа долю аудитории 11,2% и обогнав ближайшего конкурента более чем на 2 пункта.

Рекордным оказался этот день для инфотеймент-шоу "Твій день", доля телесмотрения которого составила 12,2% (аудитория 18-54, 50 тыс. +), а первая часть программы получила 15,7%. Ведущие Руслана Писанка, Влад Яма и Ирина Ванникова рассказали, что делать при температурных перепадах погоды, которые наблюдаются в последнее время, поделились актуальными подробностями об украинцам в Афганистане от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, а также озвучили популярные специальности среди абитуриентов в этом году.

В гости "Твого дня" пожаловал шеф-повар Дмитрий Борисов, а на кухне ведущие угощали Олимпийского чемпиона Жана Беленюк.





Данные по 18.08.2021, Overnight 2TSV. Данные исследования ТВ аудитории относятся ИТК; оператор панели — Nielsen. Данные по 18.08.2021, Overnight 2TSV. Данные исследования ТВ аудитории относятся ИТК; оператор панели — Nielsen.

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