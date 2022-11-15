Группа депутатов в Европарламенте предлагает признать Россию страной-террористом

Депутаты осуждают необоснованную, неспровоцированную и незаконную российскую агрессию против Украины

Группа депутатов из Европейской народной партии в Европарламенте призвали принять резолюцию, которая признает Россию страной-террористом. В группу присоединились 176 членов из всех стран-членов Европейского союза.

Об этом сообщила заместитель руководителя группы по иностранным делам Раса Юкнявичене.

В заявлении парламентариев указывается, что они осуждают присутствие России на саммите G20, подчеркнув, что никто не должен вести переговоры с террористами.

Юкнявичене заявила, что на следующей неделе депутаты будут голосовать за резолюцию, признавшую Россию террористическим государством.

Кроме того, в заявлении говорится, что депутаты осуждают необоснованную, неспровоцированную и незаконную российскую агрессию против Украины.

«Владимира Путина и тех, кто помогает ему в этом, включая Александра Лукашенко, должны быть названы военными преступниками. Группа ЕНП призывает к судебному разбирательству в рамках международного права для расследования и судебного преследования всех действий, юридически квалифицирующих как военное преступление», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Россия становится "государством-изгнанником".

Кроме того, мы ранее информировали, что Генассамблея ООН приняла проект резолюции по выплате Россией репараций Украине.

Новости ТСН 22:30 за 14 ноября 2022 года Новости Украины

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