Группа дронов атакует Украину: названа траектория полета

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

В ночь на 30 августа 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:

Группа вражеских БПЛА в центре Харьковщины – курсом на запад.

Группа БпЛА на севере/центре Сумщины – курс западный/юго-западный.

БПЛА по Черниговщине курсом на Киевщину.

БпЛА на юге Николаевской области, курс на север.

БпЛА по Киевщине курсом на Житомирщину.

Полтава – в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!

БпЛА с Николаевским курсом в Одесскую область.

Обновление по "шахедам" по состоянию на 00:25 30 августа

Реклама

Группа вражеских БПЛА в центре Полтавщины – курсом на Черкасщину.

Группа БпЛА на центре Сумщины – курс западный/юго-западный.

БПЛА по Черниговщине курсом на Киевщину.

БпЛА в Одесской области, курс на Виннитчину.

БпЛА в Житомирской области, курс Ровенская область.

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин готовит новый массированный удар по Украине. Об этом заявил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. Он назвал вероятные даты. По словам Романенко, во время паузы в обстрелах Россия накапливала средства нападения, поэтому новые удары возможны уже в ближайшие дни.

Также в Киеве уже объявлялась воздушная тревога.