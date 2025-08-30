- Дата публикации
- Украина
- 367
- 1 мин
Группа дронов атакует Украину: названа траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 30 августа 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:
Группа вражеских БПЛА в центре Харьковщины – курсом на запад.
Группа БпЛА на севере/центре Сумщины – курс западный/юго-западный.
БПЛА по Черниговщине курсом на Киевщину.
БпЛА на юге Николаевской области, курс на север.
БпЛА по Киевщине курсом на Житомирщину.
Полтава – в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!
БпЛА с Николаевским курсом в Одесскую область.
Обновление по "шахедам" по состоянию на 00:25 30 августа
Группа вражеских БПЛА в центре Полтавщины – курсом на Черкасщину.
Группа БпЛА на центре Сумщины – курс западный/юго-западный.
БПЛА по Черниговщине курсом на Киевщину.
БпЛА в Одесской области, курс на Виннитчину.
БпЛА в Житомирской области, курс Ровенская область.
Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин готовит новый массированный удар по Украине. Об этом заявил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. Он назвал вероятные даты. По словам Романенко, во время паузы в обстрелах Россия накапливала средства нападения, поэтому новые удары возможны уже в ближайшие дни.
Также в Киеве уже объявлялась воздушная тревога.