Украина
367
Группа дронов атакует Украину: названа траектория полета

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В ночь на 30 августа 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:

  • Группа вражеских БПЛА в центре Харьковщины – курсом на запад.

  • Группа БпЛА на севере/центре Сумщины – курс западный/юго-западный.

  • БПЛА по Черниговщине курсом на Киевщину.

  • БпЛА на юге Николаевской области, курс на север.

  • БпЛА по Киевщине курсом на Житомирщину.

  • Полтава – в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!

  • БпЛА с Николаевским курсом в Одесскую область.

Обновление по "шахедам" по состоянию на 00:25 30 августа

  • Группа вражеских БПЛА в центре Полтавщины – курсом на Черкасщину.

  • Группа БпЛА на центре Сумщины – курс западный/юго-западный.

  • БПЛА по Черниговщине курсом на Киевщину.

  • БпЛА в Одесской области, курс на Виннитчину.

  • БпЛА в Житомирской области, курс Ровенская область.

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин готовит новый массированный удар по Украине. Об этом заявил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. Он назвал вероятные даты. По словам Романенко, во время паузы в обстрелах Россия накапливала средства нападения, поэтому новые удары возможны уже в ближайшие дни.

Также в Киеве уже объявлялась воздушная тревога.

