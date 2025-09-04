- Дата публикации
Группа дронов атакует Украину: названа траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 4 сентября 2025 года 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:
Группа БПЛА на юге Сумщины курсом на запад
Вражеские БпЛА курсом на Полтавщину.
Несколько групп БПЛА на севере Харьковщины (Чугуевский район).
