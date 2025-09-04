ТСН в социальных сетях

Группа дронов атакует Украину: названа траектория полета

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

Дрон

Дрон / © tsn.ua

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

В ночь на 4 сентября 2025 года 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:

  • Группа БПЛА на юге Сумщины курсом на запад

  • Вражеские БпЛА курсом на Полтавщину.

  • Несколько групп БПЛА на севере Харьковщины (Чугуевский район).

Напомним, что ранее Мадяр показал результаты украинских ударов по территории России .

Август стал месяцем ударов по российской нефтяной инфраструктуре.

