Группа дронов атакует Украину: названа траектория полета

Дрон / © tsn.ua

Реклама

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

В ночь на 13 сентября 2025 года 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:

Реклама

группа ударных БпЛА в Харьковской области - западным курсом.

группа враждебных БпЛА в акватории Черного моря – курсом на Одесщину.

ударные БпЛА в Николаевской области - в западном направлении.

вражеские БпЛА на Черниговщине – в юго-западном направлении.

Напомним, что в Украине могут отключать мобильную связь во время воздушных тревог .

Такие меры могут понадобиться для противодействия беспилотникам, которым необходима высокоскоростная передача данных.