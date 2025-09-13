- Дата публикации
Группа дронов атакует Украину: названа траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 13 сентября 2025 года 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:
группа ударных БпЛА в Харьковской области - западным курсом.
группа враждебных БпЛА в акватории Черного моря – курсом на Одесщину.
ударные БпЛА в Николаевской области - в западном направлении.
вражеские БпЛА на Черниговщине – в юго-западном направлении.
Напомним, что в Украине могут отключать мобильную связь во время воздушных тревог .
Такие меры могут понадобиться для противодействия беспилотникам, которым необходима высокоскоростная передача данных.