Группа дронов ночью атакует Украину: названа траектория полета

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 13 июня 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:

"Шахеды" на юге Харьковщины - курсом юго-восточным.

"Шахеды" на западе Донбасса - курсом юго-восточным.

"Шахеды" на Днепропетровщине - курсом на Запорожье.

"Шахеды" на востоке Донетчины - курсом юго-восточным.

Запорожье – угроза применения врагом ударного БпЛА.

"Шахеды" в Запорожской области - курсом на запад и восток.

Как сообщалось, российской армии очень важно захватить Константиновку. Эта территория необходима как плацдарм для развертывания наступательных операций в Днепропетровском направлении. Кроме того, Константиновка - железнодорожный и автомобильный узел, выполняющий важную роль логистического хаба и укрепрайона для ВСУ.

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Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев отмечает, что летом главным направлением сосредоточения усилий войск РФ будет оставаться Донбасса. В частности, оккупанты попытаются атаковать ключевые города.