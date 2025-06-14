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- Украина
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Группа дронов ночью атакует Украину: названа траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 13 июня 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:
"Шахеды" на юге Харьковщины - курсом юго-восточным.
"Шахеды" на западе Донбасса - курсом юго-восточным.
"Шахеды" на Днепропетровщине - курсом на Запорожье.
"Шахеды" на востоке Донетчины - курсом юго-восточным.
Запорожье – угроза применения врагом ударного БпЛА.
"Шахеды" в Запорожской области - курсом на запад и восток.
Как сообщалось, российской армии очень важно захватить Константиновку. Эта территория необходима как плацдарм для развертывания наступательных операций в Днепропетровском направлении. Кроме того, Константиновка - железнодорожный и автомобильный узел, выполняющий важную роль логистического хаба и укрепрайона для ВСУ.
Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев отмечает, что летом главным направлением сосредоточения усилий войск РФ будет оставаться Донбасса. В частности, оккупанты попытаются атаковать ключевые города.