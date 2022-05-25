Группа KAZKA отыграла благотворительный концерт в Каннах: в вышиванках и с украинскими песнями

Украинская группа KAZKA во главе с солисткой Александрой Зарицкой выступили с благотворительным концертом в Каннах, Франция.

Как рассказала Зарицкая, выступление состоялось в рамках благотворительного аукциона, организованного в поддержку украинской киноиндустрии. Кстати, во время концерта зрителей ждал сюрприз – группа KAZKA спел вместе со швейцарской группой Kadebostany их хит Castle in the Snow.

Во время выступления кроме песен Kadebostany звучали хиты группы KAZKA и украинские народные песни. Зарицкая и ее команда были одеты в красивые вышитые платья. Впрочем, концерту несколько помешал начавшийся посреди выступления дождь.

Однако группа не растерялась и продолжила выступление а капелла внутри старинной библиотеки.

Отметим, что в рамках мероприятия звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов провели аукцион от Госкино. Во время аукциона были проданы картины Ивана Марчука, раскадровки к ленте "Тени забытых предков" Сергея Параджанова и постер к фильму Ильенко "Белая птица с черной меткой". За вечер удалось собрать 50 тысяч евро.

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