Группа малолетних напала на военных ТЦК в Луцке: чем закончилась потасовка

Драка военных ТЦК с подростками в Луцке / © скриншот с видео

В центральной части города Луцка группа малолетних напала на военнослужащих ТЦК, которые проверяли документы у двух граждан призывного возраста.

Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП.

В сообщении говорится, что инцидент произошел в субботу, 11 апреля, около 15.10 позади здания ЦНАП.

Военные утверждают, что один из мужчин во время проверки документов подтверждения отсрочки предоставил их, а другой пытался сбежать.

«Во время указанных событий группа малолетних лиц подбежала к военнослужащим ТЦК и СП и вела себя агрессивно — они пытались воспрепятствовать выполнению служебных обязанностей, а также прибегали к физическому влиянию, нанося удары», — сообщили в областном ТЦК.

Военнослужащие вынуждены были отреагировать и прекратить агрессивное поведение.

Как отмечают в ТЦК, мужчину, которого пытались "защитить" малолетние лица, задержали. Он житель Винницы, пригодный к военной службе и подлежит мобилизации. Его доставили в центр комплектования для уточнения военно-учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

«Нападающих на группу оповещения разыскивают правоохранительные органы, которые непосредственно дадут правовую оценку их действиям… Любые проявления агрессии или физического влияния в отношении военнослужащих являются грубым нарушением закона. Независимо от возраста, такие действия влекут уголовную ответственность», — отметили в Волынском областном ТЦК и СП.

Напомним, ранее в селе Рудковцы Стрыйского района Львовской области во время мероприятий оповещения, которые проводили работники ТЦК с участием полицейских, мужчину жестоко избили ногами.