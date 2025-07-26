Группа мужчин напала на автобус ТЦК, который направлялся в учебный центр на Полтавщине: мобилизованные бежали

ТЦК / © ТСН

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В Полтавской области группа людей в гражданском перекрыла дорогу транспортному средству, в котором в учебный центр направлялись мобилизованные мужчины. Событие произошло 25 июля вечером, около 20:00.

Об этом сообщает пресс-центр Полтавского областного ТЦК и СП в Facebook.

Как отмечается, в результате силовых действий со стороны гражданских лиц авто получило повреждения, некоторые мобилизованные исчезли в неизвестном направлении.

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«По факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины со стороны гражданских граждан направлено представление в СБУ.

Также там добавили, что препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ВСУ) является уголовным преступлением, наказываемым лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. А если это привело к гибели людей или других тяжелых последствий, сроком от восьми до пятнадцати лет.

В Территориальном центре комплектования отметили, что после мобилизации (выдачи приказа начальника ТЦК и СП о призыве во время мобилизации) гражданский гражданин юридически становится военнослужащим.

«В случае оставления им транспортного средства на пути в учебный центр или непосредственно учебный центр во время обучения — к нему применяются санкции как военнослужащему — статья 407 УКУ (самовольное оставление воинской части или места службы) — от 5 до 10 лет лишения свободы. Если же он уклоняется от военной службы путем самоувечья, симуляции болезни, подделки документов или иного обмана, он подпадает под санкцию статьи 409 УКУ от 5 до 10 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

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Напомним, в Харьковской области 20-летний парень ворвался в ТЦК и напал на полицейского.