Группа мужчин напала на военных ТЦК в Кременчуге: что угрожает нападавшим (видео)

В Кременчуге мужчины напали на ТЦК / © скриншот с видео

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В Кременчуге 25 мая во время мероприятий по оповещению на двоих военнослужащих районного ТЦК и СП группа из семи человек совершила спланированное нападение, применив перцовый баллончик, травматический пистолет и повредив автомобиль группы оповещения. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции.

Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП в Facebook.

В течение суток двоих нападавших идентифицировали и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия и мероприятия по розыску остальных участников инцидента и установления степени причастности каждого из них.

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В правоохранительные органы направлены соответствующие обращения в отношении нападавших уголовных производств по статьям 114-1 и 121 Уголовного кодекса Украины. Действовали ли злоумышленники по заказу российских спецслужб, установит следствие.

Дата публикации 13:54, 26.05.25 Количество просмотров 29 В Кременчуге мужчины напали на автомобиль ТЦК

Напомним, в Черкассах избили работника ТЦК, защищавшего Донецкий аэропорт.