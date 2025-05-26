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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Группа мужчин напала на военных ТЦК в Кременчуге: что угрожает нападавшим (видео)

Двое нападавших на военнослужащих ТЦК и СП были задержаны и взяты под стражу.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
В Кременчуге мужчины напали на ТЦК

В Кременчуге мужчины напали на ТЦК / © скриншот с видео

В Кременчуге 25 мая во время мероприятий по оповещению на двоих военнослужащих районного ТЦК и СП группа из семи человек совершила спланированное нападение, применив перцовый баллончик, травматический пистолет и повредив автомобиль группы оповещения. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции.

Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП в Facebook.

В течение суток двоих нападавших идентифицировали и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия и мероприятия по розыску остальных участников инцидента и установления степени причастности каждого из них.

В правоохранительные органы направлены соответствующие обращения в отношении нападавших уголовных производств по статьям 114-1 и 121 Уголовного кодекса Украины. Действовали ли злоумышленники по заказу российских спецслужб, установит следствие.

Напомним, в Черкассах избили работника ТЦК, защищавшего Донецкий аэропорт.

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