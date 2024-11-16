Группа мужчин пыталась незаконно попасть в Молдову: одного беглеца задержал пес

Потенциальные нарушители границы получали онлайн-указания по навигации от администратора телеграмм-канала.

В Одесской области украинские пограничники задержали группу мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Они попытались пересечь украинско-молдавскую границу на участке так называемого Приднестровья.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

О движении группы неизвестных в направлении границы пограничникам сообщило одно из подразделений ВСУ. Во время задержания один из потенциальных нарушителей границы попытался скрыться, однако его догнал пограничник со служебной собакой.

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В общей сложности в группе было девять мужчин — жители Харьковской, Винницкой, Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской областей. Они получали онлайн-указания по навигации от администратора телеграмм-канала, который должен получить на банковскую карту по 120 тысяч гривен с каждого в случае удачного пересечения границы.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении мужчин составлены админпротоколы по ст.204-1 КУоАП, дела направили в суд.

Напомним, недавно на Закарпатье задержали пятерых мужчин, которые пытались незаконно переправиться через границу с Венгрией, переплыв лодкой Тису.

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