Группа неизвестных напала на отдел ТЦК в Прикарпатье: мобилизованные разбежались

Нападение на Калушский ТЦК / © Цензор.нет

Сегодня, 22 сентября, в Калуше Ивано-Франковской области группа неизвестных лиц совершила нападение на местное районное отделение ТЦК.

Об этом сообщает Ивано-Франковский областной ТЦК и СП.

В результате нападения трое военнообязанных, находившихся на территории военкомата, сбежали.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«Подобные действия являются уголовным правонарушением. Лица, причастные к нападению, будут установлены и привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины», — подчеркнули в ТЦК.

«Суспильне» со ссылкой на собственные источники добавляет, что нападавшие выбили дверь в помещении районного ТЦК и СП. Их было ориентировочно до десяти человек.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области мужчина во время проверки документов стрелял в полицейских, в результате чего есть раненые. Полицейские пытались проверить документы у жителя села, но попали в больницу с огнестрельными ранениями.