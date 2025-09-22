- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1441
- Время на прочтение
- 1 мин
Группа неизвестных напала на отдел ТЦК в Прикарпатье: мобилизованные разбежались
В Калуше неизвестные напали на помещение ТЦК, вероятно, чтобы «освободить» мобилизованных.
Сегодня, 22 сентября, в Калуше Ивано-Франковской области группа неизвестных лиц совершила нападение на местное районное отделение ТЦК.
Об этом сообщает Ивано-Франковский областной ТЦК и СП.
В результате нападения трое военнообязанных, находившихся на территории военкомата, сбежали.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
«Подобные действия являются уголовным правонарушением. Лица, причастные к нападению, будут установлены и привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины», — подчеркнули в ТЦК.
«Суспильне» со ссылкой на собственные источники добавляет, что нападавшие выбили дверь в помещении районного ТЦК и СП. Их было ориентировочно до десяти человек.
Ранее сообщалось, что в Кировоградской области мужчина во время проверки документов стрелял в полицейских, в результате чего есть раненые. Полицейские пытались проверить документы у жителя села, но попали в больницу с огнестрельными ранениями.