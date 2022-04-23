Группа "Океан Эльзы" устроила благотворительный концерт на станции метро "Золотые Ворота" в Киеве

Группа "Океан Эльзы" во главе с фронтменом Святославом Вакарчуком отыграла настоящий концерт прямо на станции метро "Золотые Ворота" В Киеве.

Такой подарок музыканты сделали украинцам к Пасхе, а также во время выступления собирали деньги на помощь пострадавшим от войны детям. На необычный концерт в метро пригласили волонтеров, медиков, военных – тех, кто сейчас круглосуточно приближает победу Украины, говорится в сюжете ТСН.

Группа "Океан Эльзы" выступила с концертом в киевском метро

Отметим, что концерт "Океана Эльзы" "Все буде добре" выйдет в эфир общенационального марафона на ведущих телеканалах уже в это воскресенье – в Пасху, в 21 час.

"Основа цель – это благотворительность. Мы хотим собрать большое количество средств, которые зрители по желанию смогут перечислять на нужды в первую очередь украинских детей, пострадавших во время этой страшной войны", — сказал Вакарчук.

Напомним, что ранее Святослав Вакарчук показал цветущую Украину в проницательном кавере на легендарный хит Джо Кокера UA So Beautiful. В этом специально созданном артистом видео для иностранцев музыкант хотел показать, какой же действительно красивой, улыбчивой была Украина до российского вторжения.

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