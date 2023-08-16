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Группа "Shahed" двигается над акваторией Черного моря в направлении юга Одесщины — украинские военные

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
263
Время на прочтение
1 мин
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Группа "Shahed" двигается над акваторией Черного моря в направлении юга Одесщины — украинские военные

Украинцы снова будут защищаться от вражеских дронов / Фото: ТСН.ua

Идет очередная беспокойная ночь для Украины

Внимание! Группа "Shahed" двигается над акваторией Черного моря в направлении юга Одесщины!

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!", — говорится в сообщении.

В области объявлена воздушная тревога.

"Большая группа шахедов заходит в устье Дуная. Движется в сторону Измаила!", — позже предупредили украинские военные.

Ранее речь шла о том, что Югу Украины угрожают вражеские беспилотники.

Напомним, что враг продолжает обстреливать Сумщину : 172 взрыва.

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Дата публикации
Просмотры
263
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