Группа "Shahed" двигается над акваторией Черного моря в направлении юга Одесщины — украинские военные

Идет очередная беспокойная ночь для Украины

Внимание! Группа "Shahed" двигается над акваторией Черного моря в направлении юга Одесщины!

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!", — говорится в сообщении.

В области объявлена воздушная тревога.

"Большая группа шахедов заходит в устье Дуная. Движется в сторону Измаила!", — позже предупредили украинские военные.

Ранее речь шла о том, что Югу Украины угрожают вражеские беспилотники.

Напомним, что враг продолжает обстреливать Сумщину : 172 взрыва.