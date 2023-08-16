Группа "Shahed" двигается над акваторией Черного моря в направлении юга Одесщины — украинские военные

Идет очередная беспокойная ночь для Украины
Внимание! Группа "Shahed" двигается над акваторией Черного моря в направлении юга Одесщины!
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!", — говорится в сообщении.
В области объявлена воздушная тревога.
"Большая группа шахедов заходит в устье Дуная. Движется в сторону Измаила!", — позже предупредили украинские военные.
Ранее речь шла о том, что Югу Украины угрожают вражеские беспилотники.
Напомним, что враг продолжает обстреливать Сумщину : 172 взрыва.
Читайте также: