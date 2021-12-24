Групповое изнасилование 13-летнего ребенка: через 4 года задержали подозреваемого, который "гастролировал" по Украине

Групповое изнасилование 13-летнего ребенка: через 4 года задержали подозреваемого, который "гастролировал" по Украине

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В Шепетовке Хмельницкой области задержали 26-летнего мужчину, который в 2017 году вместе с сообщником изнасиловали 13-летнюю девочку.

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Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.

По данным полиции, задержан и его сообщник, который в Одессе в 2017 году изнасиловали 13-летнюю девочку. С тех пор мужчины скрывались в разных регионах Украины. В 2019 году сообщника подозреваемого задержали. В декабре 2021 года задержан и второй причастный к групповому изнасилованию. Известно, что 26-летний мужчина жил в Шепетовке у сожительницы.

ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области

Задержанному инкриминируют ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) и ч. 3 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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