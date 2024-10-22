Групповое изнасилование 14-летней на Закарпатье: 18-летние обвиняемые решили мобилизоваться

Двое обвиняемых по делу об изнасиловании 14-летней девочки в Закарпатье пытаются избежать ответственности из-за мобилизации.

Об этом сообщают местный журналист Виталий Глагола и юридическая компания "Миллер".

Речь идет о фигурантах изнасилования 14-летней девочки из Верхних Ворот на Закарпатье.

В марте этого года парням исполнилось 18 лет. По словам юристов, перед завершением судебного разбирательства обвиняемые решили мобилизоваться. При этом они не имеют военного образования, не служили срочной службой и не являются офицерами запаса, поэтому их не могут мобилизовать без добровольного согласия.

"Вероятно, адвокаты затягивали дело до совершеннолетия подозреваемых, чтобы те смогли избежать ответственности. Именно в 18-летнем возрасте они должны были ответить за свои поступки перед судом. Их действия являются попыткой отложить дело и избежать правосудия, подобно случаю в Кагарлыцком деле, где обвиняемые полицейские также мобилизовались перед приговором", – предположил журналист Глагола.

В свою очередь адвокаты резонно отметили, зачем обвиняемые поехали именно в Обуховский РТЦК в Киевской области, хотя постоянно проживают в Закарпатской области.

На что повлияет мобилизация фигурантов дела

По словам юристов компании "Миллер", это приведет к остановке судебного разбирательства в отношении двух обвиняемых к моменту их демобилизации. Кроме того, третьему обвиняемому в ноябре этого года также исполнится 18. Адвокаты предполагают, что он тоже попытается таким же способом избежать судебного разбирательства.

"Допускаю, что мобилизация обвиняемых не является их искренним желанием приступить к защите своей страны, ведь они могли это сделать еще в марте этого года, а не перед окончанием судебного процесса. По моему мнению, это своеобразный способ реализации стратегии защиты для того, чтобы через несколько лет после демобилизации обвиняемых, когда к делу уменьшится уровень общественного внимания и большинство свидетелей вообще забудут обстоятельства происшествия, вернуться к судебному разбирательству. Это лишь усиливает подозрения в использовании мобилизации как способе избежать правосудия" - отметил адвокат компании "Миллер" Илья Воробьев.

Напомним, преступление произошло еще 24 августа 2021 года. Тогда трое несовершеннолетних ребят из села Верхние Ворота в подвальном помещении изнасиловали 14-летнюю девочку. Украинцев возмутило слишком мягкое наказание для подростков. Сначала им назначили только условное наказание, их также принудили выплатить девушке по 20 тысяч гривен.

После огласки в Сети дело взял под личный контроль омбудсмен, а прокуратура пообещала обжаловать приговор суда.

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