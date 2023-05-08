Групповое изнасилование 17-летней девушки полицейскими: новые подробности громкого скандала в Черкассах

По данным ГБР, к изнасилованию причастны трое мужчин.
В Черкассах двое полицейских и их знакомый пригласили 17-летнюю девушку к себе в гости: там они споили несовершеннолетнюю и жестоко изнасиловали ее.
Об этом сообщает ГБР.
По данным следствия, двое сотрудников полиции и их друг употребляли алкоголь в квартире одного из подозреваемых. Во время "отдыха" они пригласили в гости 17-летнюю девушку и уже вместе с ней продолжили употреблять алкогольные напитки. Тогда подозреваемые используя физическую силу изнасиловали девушку.
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в групповом изнасиловании семнадцатилетней девушки двум правоохранителям и их соучастнику по ч. 3 ст. 152 УК Украины – изнасилование несовершеннолетнего лица, совершенное группой лиц.
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, ранее полиция Черкасской области сообщала, что подозреваемые полицейские уже уволены со службы из-за подозрения в совершении секс-насилия, а их руководители отстранены от работы.
Также в Житомирской области трех лицеистов подозревают в изнасиловании одногруппника.
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