Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Групповое изнасилование 17-летней девушки полицейскими: новые подробности громкого скандала в Черкассах

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Групповое изнасилование 17-летней девушки полицейскими: новые подробности громкого скандала в Черкассах

В Черкассах двое полицейских подозреваются в групповом изнасиловании 17-летней. / Фото: pixabay.com

По данным ГБР, к изнасилованию причастны трое мужчин.

В Черкассах двое полицейских и их знакомый пригласили 17-летнюю девушку к себе в гости: там они споили несовершеннолетнюю и жестоко изнасиловали ее.

Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия, двое сотрудников полиции и их друг употребляли алкоголь в квартире одного из подозреваемых. Во время "отдыха" они пригласили в гости 17-летнюю девушку и уже вместе с ней продолжили употреблять алкогольные напитки. Тогда подозреваемые используя физическую силу изнасиловали девушку.

В Черкассах трое мужчин, среди которых двое полицейских, изнасиловали несовершеннолетнюю. / © Государственное бюро расследований
В Черкассах трое мужчин, среди которых двое полицейских, изнасиловали несовершеннолетнюю. / Фото: Государственное бюро расследований

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в групповом изнасиловании семнадцатилетней девушки двум правоохранителям и их соучастнику по ч. 3 ст. 152 УК Украины – изнасилование несовершеннолетнего лица, совершенное группой лиц.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее полиция Черкасской области сообщала, что подозреваемые полицейские уже уволены со службы из-за подозрения в совершении секс-насилия, а их руководители отстранены от работы.

Также в Житомирской области трех лицеистов подозревают в изнасиловании одногруппника.

Читайте также:

Изнасиловал школьницу, а приговор отменили: почему суд затягивает резонансное дело

Изнасиловал школьницу, а приговор отменили: почему суд затягивает резонансное дело

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
11к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация