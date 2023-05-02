Групповое изнасилование и избиение: на прифронтовой Херсонщине мужчины устроили расправу над местными

В одном из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области задержали троих мужчин, избивших местных жителей, двое из них изнасиловали женщину.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, преступление произошло в феврале 2023 года. Там трое мужчин устроили расправу над местными. Они сначала ворвались на территорию одного из домов, где избили владельца и его гостя.

После этого нападавшие направились в другой дом, во дворе которого также избили хозяина. Тогда двое из дебоширов вошли в дом и изнасиловали сожительницу потерпевшего.

В Херсонской области задержали троих мужчин, которых подозревают в избиении и изнасиловании / Фото: Прокуратура Херсонской области

Подозреваемые были задержаны. Двух мужчин будут судить по фактам изнасилования и хулиганства (ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 296 УК Украины), а их друга за хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины). Им грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, российские оккупанты во вторник, 2 мая, массированно обстреляли Херсон и несколько сел Белозерской громады. Из-за террористических атак россиян погибли три человека, еще 5 человек получили ранения.

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