Групповое изнасилование на Волыни: отец 5 детей вместе с двумя сообщниками поиздевались над женщиной

Насильника приговорили к 9 годам лишения свободы.
В одном из сел Ковельского района Волынской области трое мужчин изнасиловали 41-летнюю женщину. Одного из нападавших уже осудили.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
Следствие установило, что 10 февраля 2020 31-летний мужчина вместе с двумя сообщниками набросились и изнасиловали 41-летнюю женщину. Подозреваемый уже был судим, он воспитывает 5 детей.
В октябре 2021 года суд признал 31-летнего мужчину виновным по ч.3 ст. 152 УК Украины – изнасилование, совершенное группой лиц. Его приговорили к 9 годам лишения свободы. Следствие по его сообщникам продолжается.
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