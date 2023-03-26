Групповое изнасилование школьницы на Закарпатье: "условный" приговор могут обжаловать

За сексуальное насилие над 14-летней девушкой трое обвиняемых были наказаны "условным" лишением свободы с отсрочкой приговора на 2 года.

Приговор по делу об изнасиловании школьницы в селе Верхние Ворота Закарпатской области вызвал значительный резонанс. По решению Воловецкого райсуда трем обвиняемым было назначено наказание в виде 5 лет тюрьмы с испытательным сроком на 2 года. Такой приговор многие называют слишком мягким, учитывая групповой характер насильственных действий, которые обвиняемые к тому же фиксировали, снимая на видео.

В пресс-службе суда объяснили, что обвинение в изнасиловании во время судебного процесса было переквалифицировано в сексуальное насилие.

"Всего лишь" сексуальное насилие

В суде подчеркивают, что приговор был вынесен по ч.3 ст.153 УК Украины — “совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего (сексуальное насилие), совершенное группой лиц по отношению к несовершеннолетнему лицу”.

Пресссекретарь Закарпатской прокуратуры Екатерина Хижняк в комментарии "Общественному" также заявила, что заключением судебно-медицинской экспертизы факт изнасилования не подтвержден.

“Окончательно подтвердила эта информация, полученная от потерпевшей уже при рассмотрении дела по существу в суде. Однако факт сексуального насилия, не связанного с проникновением в тело лица, имел место”, — сообщила она.

Юристы требуют пересмотра дела

Однако, по словам юриста Кристины Кит, переквалификация этого преступления вызывает резонные сомнения. Опираясь на текст судебного решения, она отметила, что из него понятно, что во время сексуального насилия имело место проникновение как пальцами, так и гениталиями, однако повреждения целостности девичьей плевы не зафиксированы.

"Уголовный кодекс говорит о том, что достаточно проникновения в тело лица, независимо какими предметами или половыми органами, для того чтобы квалифицировать действия как изнасилование. Повреждена ли плева или нет, нет никакого значения", — утверждает она.

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От имени Ассоциации женщин-юристок Украины "ЮрФем" Кристина Кит предложила адвокатскую помощь потерпевшей и ее семье.

Юристки Елена Пшеничная и Роксоляна Гера в свою очередь сообщили, что начали сбор доказательств, чтобы обжаловать приговор.

"Я сегодня говорила с человеком, который видел это видео и общался с девочкой после этого ужасного события. Так вот на видео моя собеседница видела именно изнасилование. "Это было зверское издевательство неестественным способом", — сказала она мне", — написала на своей Facebook-странице Елена Пшеничная.

Известный адвокат Маси Наем тоже заявил, что готов собрать группу адвокатов для защиты девушки и подготовки апелляции.

Наказать тех, кто "отмазал"

На этот резонансный случай отреагировала кандидат философских наук и главная редактор научно-популярного ресурса "Гендер в деталях" Тамара Злобина, требуя наказать тех, кто помог насильникам избежать строгого наказания.

"Учителя, которые дали положительную характеристику насильникам, судьи, которые дали условное наказание и смешной штраф, — на самом деле отмазали преступников от ответственности, ухудшили криминальную обстановку в Украине, поддержали и поощрили культуру насилия над женщинами, культуру изнасилования. Все они соучастники преступления. Вместо того, чтобы заниматься профилактикой преступности, поощряют ее отсутствием должного наказания и порицания. Они должны быть за такое наказаны и отстранены от работы", — написала она.

В комментарии "Общественному" пресс-секретарь областной прокуратуры сообщила, что возможность обжалования приговора изучают. На это, по закону, предусмотрено 30 дней со дня объявления решения – то есть с 16 марта.

Ранее глава Закарпатской ОВА Виктор Никита отреагировал на скандал о наказании для подростков, изнасиловавших школьницу и похваставшихся этим, снимая видео насилия. По его словам, в Воловецкой громаде работают соцслужбы, соответствующие департаменты ОВА и Мукачевской РВА, изучая все обстоятельства, действия или возможное бездействие ответственных должностных лиц.

Напомним, 16 марта этого года в Закарпатье суд вынес приговор трем подросткам, изнасиловавшим 14-летнюю девочку.

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