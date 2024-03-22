Группы беспилотников формируются на юге в "облака" — мониторинговые каналы

Группы беспилотников, кружащих на юге Украины, складываются в одно "облако", то есть табун мопедов (10-12 шт.).

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Этот табун покидает Одесскую область в сторону Винницкой. Еще будут пролеты "хвоста" этого табуна в районе Южноукраинска.

Также новый мопед летит на пересечении Одесской и Николаевской областей по северо-западному курсу.

Остается угроза беспилотникам для жителей Николаевской, Одесской, Винницкой областей.

Напомним, что юг и восток Украины охватили воздушные тревоги из-за движения вражеских беспилотников.

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