"Грусть и стыд": Сеть всколыхнула фото школьниц в советской форме в Черновцах (фото)

В Facebook выложили фотографии с девочками, одетыми в советскую школьную форму.
В одной из групп Facebook пользовательница по имени Оксана Передерчук выложила фото, на которых ученицы были одеты в советскую школьную форму. По ее словам, фотографии были сделаны в Черновцах в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.
"Похоже в этом классе все школьницы в форме. Грусть и стыд. Черновцы. Где вышиванки? Или хотя бы что-то стильное", — написал женщина в своем сообщении.
Мнения пользователей по этому поводу разделились. Некоторые поддержали мысль в посте и удивлялись, почему в Украине все еще можно наблюдать пережитки советского прошлого.
Однако некоторые люди писали, что каждый имеет право выбора, и не следует навязывать мнение о том, кому и как следует одеваться.
Напомним, суд Полтавы избрал фитнес-тренеру меру пресечения за оскорбления военных.
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