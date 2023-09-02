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"Грусть и стыд": Сеть всколыхнула фото школьниц в советской форме в Черновцах (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Грусть и стыд": Сеть всколыхнула фото школьниц в советской форме в Черновцах (фото)

Ученица в советской школьной форме. / Фото: facebook/Маріанна Немченко

В Facebook выложили фотографии с девочками, одетыми в советскую школьную форму.

В одной из групп Facebook пользовательница по имени Оксана Передерчук выложила фото, на которых ученицы были одеты в советскую школьную форму. По ее словам, фотографии были сделаны в Черновцах в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.

"Похоже в этом классе все школьницы в форме. Грусть и стыд. Черновцы. Где вышиванки? Или хотя бы что-то стильное", — написал женщина в своем сообщении.

Ученица в советской школьной форме в Черновцах/Фото: Oksana Perederchuk / ©
Ученица в советской школьной форме в Черновцах/Фото: Oksana Perederchuk

Мнения пользователей по этому поводу разделились. Некоторые поддержали мысль в посте и удивлялись, почему в Украине все еще можно наблюдать пережитки советского прошлого.

Комментарии пользователей в Facebook. / ©
Комментарии пользователей в Facebook.
Комментарии пользователей в Facebook. / ©
Комментарии пользователей в Facebook.
Комментарии пользователей в Facebook. / ©
Комментарии пользователей в Facebook.
Комментарии пользователей в Facebook. / ©
Комментарии пользователей в Facebook.
Комментарии пользователей в Facebook. / ©
Комментарии пользователей в Facebook.

Однако некоторые люди писали, что каждый имеет право выбора, и не следует навязывать мнение о том, кому и как следует одеваться.

Комментарии в Facebook. / ©
Комментарии в Facebook.
Комментарии в Facebook. / ©
Комментарии в Facebook.
Комментарии в Facebook. / ©
Комментарии в Facebook.

Напомним, суд Полтавы избрал фитнес-тренеру меру пресечения за оскорбления военных.

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Дата публикации
Просмотры
2811
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