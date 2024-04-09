"Грусть в глазах честного человека": Безуглая показалась на заседании комитета и шокировала заявлением

Народная депутатка Марьяна Безуглая сообщила, что ее оскорбляют коллеги во время заседания Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Facebook.

“Борьба на Комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, когда председатель под протокол 10 раз называет лжецом и делает перерыв. Пошел курить”, — написала Безуглая.

Пользователи, как всегда, не заставили себя ждать с реакцией:

Комментарии под сообщением Безуглой/Скриншот

Комментарии под сообщением Безуглой/Скриншот

Комментарии под сообщением Безуглой/Скриншот

Комментарии под сообщением Безуглой/Скриншот

Напомним, народная депутатка Марьяна Безуглая пошутила о НАТО из-за российской ракеты в воздушном пространстве Польши. Мол, "потенция длится 39 секунд". Как известно, именно столько вражеского оружия пробыло в небе над страной.

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