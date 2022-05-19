"Груз 200" ждет: "Укрзализныця" призвала РФ забрать трупы солдат, которые 3 месяца лежат в вагонах

"Укрзализныця" призвала российскую сторону забрать тела своих военных, погибших во время полномасштабного вторжения в Украину.
Трупы солдат армии РФ уже несколько месяцев хранятся в рефрижераторных вагонах.
Об этом сегодня, 19 мая, сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в своем канале в Telegram.
"Укрзализныця в соответствии с нормами гуманитарного права уже третий месяц хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах, чтобы вернуть матерям и женам. Обращаемся к россиянам: мы знаем, что вы это читаете. Ваш груз 200 ждет", — говорится в сообщении.
Читайте также:
- Вагон с трупами оккупантов и куча золота: журналисты показали тела солдат, которых РФ отказалась забирать
- На Киевщину сотнями свозят тела и останки оккупантов, которых бросают свои под открытым небом
- "Готовят дополнительные рефрижераторы для хранения трупов": Зеленский обратился к российским военным