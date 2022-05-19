"Груз 200" ждет: "Укрзализныця" призвала РФ забрать трупы солдат, которые 3 месяца лежат в вагонах

"Груз 200" ждет: "Укрзализныця" призвала РФ забрать трупы солдат, которые 3 месяца лежат в вагонах

"Укрзализныця" призвала российскую сторону забрать тела своих военных, погибших во время полномасштабного вторжения в Украину.

Трупы солдат армии РФ уже несколько месяцев хранятся в рефрижераторных вагонах.

Об этом сегодня, 19 мая, сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в своем канале в Telegram.

"Укрзализныця в соответствии с нормами гуманитарного права уже третий месяц хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах, чтобы вернуть матерям и женам. Обращаемся к россиянам: мы знаем, что вы это читаете. Ваш груз 200 ждет", — говорится в сообщении.

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