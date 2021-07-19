Грузия освободила осужденных на четыре года украинских яхтсменов

Грузия освободила осужденных на четыре года украинских яхтсменов

Украинцев обвиняли в незаконном пересечении границы Грузии 28 ноября 2020 года.

Осужденных двух граждан Украины Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, которые были под стражей с осени 2020 года в Грузии, освободила власть этой страны. Это произошло 19 июля 2021 года.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня Грузия освободила их из-за решетки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами", — написал Зеленский в Twitter.

Как пишет издание "Новости-Грузия", яхтсмены были освобождены на основании акта о помиловании, подписанного президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Сами осужденные не обращались с соответствующей просьбой к главе государства.

Отметим, что в конце ноября 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берегов Грузии. На ее борту находились граждане Украины Владимир Дьяченко, Юрий Хомич и владелец яхты — гражданин Грузии Михаил Батурин.

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Все трое отправили в СИЗО по обвинению в якобы незаконном пересечении границы Грузии. Однако родные моряков, а также их адвокат это опровергали и считали их задержания политически мотивированным. 14 июля Батумский городской суд в Грузии осудил украинцев до четырех лет лишения свободы.

Стоит отметить, что Грузия объявила об увольнении украинцев в день визита Владимира Зеленского в страну. По информации пресс-службы главы государства, Зеленский во время рабочего визита в Грузию с президентом страны Саломе Зурабишвили подпишет Декларацию саммита "Ассоциированного трио". Они проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

В рамках визита Зеленский также присоединится к Батумской международной конференции вместе с Саломе Зурабишвили, а также с лидером Молдовы Майей Санду и Шарлем Мишелем.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Зеленский положительно оценил динамику украинского-израильских отношений и выразил уверенность относительно их дальнейшего развития.

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