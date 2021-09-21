Грузовик оторвал ноги: в Днепре рассказали о состоянии женщины, которая попала под колеса КАМАЗа

Сейчас пострадавшая находится в реанимации областной больницы.
Женщина, которая во время дорожно-транспортного происшествия в Днепре попала под колеса грузовика, находится в реанимации.
Об этом сообщает издание "Информатор".
Так, пострадавшую женщину экстренно госпитализировали в областную больницу им. Мечникова. Там ее поместили в реанимационное отделение. Сейчас она, по словам заместителя главного врача больницы Александра Толубаева, находится в тяжелом состоянии.
Предварительно, в результате ДТП женщина потеряла обе ноги.
Напомним, что авария произошла днем 20 сентября на пересечении проспекта Нигояна и улицы Щепкина. Местная жительница переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса грузовика, который переехал ее обеими колесами и протянул за собой.