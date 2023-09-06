Грузовик подорвался на мине на Харьковщине: в кабине были двое молодых людей

В Норцовском лесничестве в Харьковской области грузовик подорвался на мине. Водитель и пассажир получили ранения.

В Харьковской области на мине взорвался грузовик. Полиция выясняет происшествия.

Об этом сообщает Полиция Харьковской области.

Инцидент произошел 6 сентября около 9:00. В отдел полиции Изюмского РУП поступило сообщение о том, что в Норцовском лесничестве вблизи села Норцовка Савинской ОТГ предварительно на противотанковой мине взорвался "ГАЗ-53".

В полиции говорят, что водитель и пассажир транспортного средства 29 и 25 лет получили ранения. Их доставили в больницу.

"Решается вопрос о внесении данного события в Единый реестр досудебных расследований", — говорят правоохранители.

Напомним, в воскресенье, 3 сентября, в Черноморце Николаевской области на мине в воде взорвался 36-летний местный житель. В результате взрыва он погиб.

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