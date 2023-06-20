Грузовик протаранил автобус "Луцк-Свитязь" с пассажирами: много пострадавших, среди них — дети

Удар был такой силы, что автобус взлетел в кювет.

В Луцком районе в селе Копачевка грузовик протаранил пассажирский автобус Mercedes-Benz сообщением "Луцк — Свитязь", в котором находились 17 пассажиров.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области.

Отмечается, что в автобусе находились 17 человек, кареты скорой доставили в медицинское учреждение 8 из них для осмотра и предоставления возможной врачебной помощи. По данным спасателей, в результате ДТП пострадали 6 пассажиров, в том числе один ребенок.

"Сообщение в службу 101 поступило в 17:37, на месте происшествия работали также сотрудники 3-й государственной пожарно-спасательной части г. Рожище, команда местной пожарной охраны с. Копачевка", — говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что 44-летний водитель маршрутки применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на внезапно выбежавшую на проезжую часть собаку. В этот момент в маршрутное такси врезался грузовик МАЗ, под управлением двигавшегося сзади 49-летнего жителя Луцкого района.

В результате ДТП пострадали 12 пассажиров и водитель маршрутного такси. Среди пострадавших двое детей.

"По этому факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Досудебное расследование продолжается", — добавили в ГУНП в Волынской области.

На Волыни автобус Луцк-Свитязь с пассажирами попал в ДТП. Фото: ГСЧС в Волынской области

На Волыни автобус Луцк-Свитязь с пассажирами попал в ДТП. Фото: ГСЧС в Волынской области

На Волыни автобус Луцк-Свитязь с пассажирами попал в ДТП. Фото: ГСЧС в Волынской области

На Волыни автобус Луцк-Свитязь с пассажирами попал в ДТП. Фото: ГСЧС в Волынской области

Напомним, во Львовской области произошла смертельная авария, в которой погиб 20-летний парень. Три человека получили травмы.

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