Грузовик расплющил легковушку: под Днепром в страшном ДТП погиб мужчина, еще одного человека госпитализировали

Тело водителя грузовика пришлось доставать из-под авто специальным оборудованием.
Под Днепром на Запорожском шоссе ночью 23 июля произошло страшное дорожно-транспортное происшествие: на дороге столкнулись два грузовика и легковушка. В результате ДТП погиб мужчина, еще один человек пострадал.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Авария произошла около двух часов ночи на трассе "Борисполь—Днепр—Запорожье". Там столкнулись два грузовика и легковушка Skoda Octavia.
Предварительно, водитель одного из грузовиков, который двигался в сторону населенного пункта Соленое, не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль, который стоял на обочине. Впоследствии фура продолжила неконтролируемое движение и врезалась в другое авто.
В результате аварии от легкового автомобиля буквально ничего не осталось. Пострадавшего пассажира легковушки госпитализировали в областную больницу им. Мечникова. На месте погиб водитель фуры. Его тело спасателям пришлось доставать из-под авто с помощью специального оборудования.
"В результате ДТП погиб водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz — мужчина 1976 года рождения. Пострадал пассажир легкового автомобиля Skoda Octavia", — отметили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
На месте происшествия работали медики, спасатели и следователи по ДТП. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
Напомним, что в Днепре в страшном ДТП погиб мужчина. Авария произошла на Амурском мосту.