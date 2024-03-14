Грузовики могут проехать только через один пункт пропуска: ГПСУ о ситуации на границе

Движение легковушек и автобусов не блокируется.

По состоянию на 14 марта движение грузовиков в сторону Польши осуществляется только на пункте пропуска "Краковец". Польские фермеры в дальнейшем блокируют КПП "Ягодин", "Устилуг, "Угринов", "Рава-Русская" и "Шегини".

О ситуации на польской границе во время телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По словам представителя Госпогранслужбы, движение грузового транспорта происходит только в пункте пропуска "Краковец". Его фермеры были разблокированы несколько дней назад.

"У нас была предварительная информация, что они (поляки — Ред.) планировали возобновить блокировку 13 марта, но в течение вчерашнего дня этого не произошло", — сообщил Демченко.

Между тем, на пяти заблокированных КПП протестующие пропускают ограниченное количество грузовиков. В частности через пункт пропуска "Шегини" за прошедшие сутки в Украину проехали 40 фур.

В общей сложности на территории Польши в очередях находится около 1050 грузовиков. В частности, в разблокированном ЧП "Краковец" – около 500 грузовых автомобилей.

Демченко подчеркнул, что легковые автомобили и автобусы не имеют осложнений с пересечением границы ни в сторону Польши, ни в сторону Украины.

Напомним, вчера сообщалось, что польские протестующие собираются возобновить блокировку пункта пропуска "Корчева-Краковец". Впрочем, акции протестующих возле этого КПП не возобновились.

Читайте также: