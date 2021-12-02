Грузовики наезжали один за другим: в Кривом Роге мать перебегала с ребенком дорогу с оживленным движением и погибла

Грузовики наезжали один за другим: в Кривом Роге мать перебегала с ребенком дорогу с оживленным движением и погибла

Ребенка в тяжелом состоянии забрали в реанимацию.

В Кривом Роге Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. 33-летняя мать с 5-летним ребенком, перебегая дорогу в неустановленном месте, попала под колеса сразу нескольких транспортных средств. Женщина погибла мгновенно. За жизнь ребенка борются врачи.

Об этом 1 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Все произошло в темноте на Днепровском шоссе, где четыре полосы оживленного движения. Мать с ребенком пробежали половину, когда их сбила "Газель". От удара пешеходов отбросило на встречную полосу прямо под колеса грузовика. Матери помощь медиков уже не понадобилась. Ребенка из-под колеса фуры вытащили свидетели.

Водитель "Газели", первый сбивший людей, с места аварии скрылся. Вскоре его задержали. Как объяснил мужчина полиции, он пешеходов не видел, а затем испугался.

Криворожское районное управление полиции

В Криворожском райуравнении полиции сообщили, что по этому факту следователь открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

ДТП в Кривом Роге: мать с ребенком попали под колеса сразу нескольких транспортных средств

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