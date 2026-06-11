Севастополь / © Associated Press

Реклама

В оккупированном Севастополе полностью приостановили выдачу бензина по лимитам, поскольку грузовики с горючим не смогли добраться до города из-за успешных ударов Украины по логистическим маршрутам врага.

Об этом пишет агентство Reuters.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев признал, что планы по распределению дефицитного бензина по талонам пришлось срочно отложить. По его словам, бензовозы просто не смогли въехать на территорию города. Оккупант призвал местных жителей не создавать очереди на заправках и объявил об аннулировании действующих топливных купонов. Остатки горючего обещают выдавать только для общественного транспорта и экстренных служб.

Реклама

Зеленский отметил эффективность ударов по тылу РФ

Этот топливный коллапс на полуострове совпал с заявлением президента Украины Владимира Зеленского, высоко оценившего длительную кампанию ВСУ по поражению энергетических и логистических объектов врага.

«Российская военная логистика на всей глубине временно оккупированной территории теперь находится в зоне досягаемости украинских дронов», — подчеркнул глава государства в своем вечернем обращении.

Ситуация с топливом в Крыму накалилась после серии точных ударов. В частности, украинские силы атаковали порт в оккупированном Мариуполе, обесточив его, а также нанесли два удара по мосту, соединяющему Херсонщину с полуостровом, фактически перерезав критически важный для Кремля участок сообщения.

Кроме этого, панику в Севастополе усилила новая ночная атака: оккупационные власти заявили о налете более двух десятков украинских беспилотников.

Реклама

В тылу России горят НПЗ

Кампания по разрушению российского топливного сектора продолжается и на территории самой РФ. Так, в Краснодарском крае из-за атаки дронов вспыхнул пожар в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода (рядом расположен еще один НПЗ — Ильский). Это произошло сразу после масштабного удара по Самарской области (в 900 км от фронта), где из-за атаки была остановлена переработка нефти на Куйбышевском НПЗ компании «Роснефть».

Регулярные удары украинских беспилотников по нефтегазовой инфраструктуре уже заставили Россию, являющуюся третьим мировым производителем нефти, существенно сократить объемы ее добычи.

Напомним, из-за успешных ударов ВСУ по российским бензовозам командование РФ приказало маскировать перевозки горючего в Крым, используя конфискованные хлебовозы, фуры и медицинский транспорт.

Новости партнеров