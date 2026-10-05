Грядут заморозки и туманы: синоптики рассказали, как долго ещё продлится теплая погода и когда ожидать дождей

Осень / © pexels.com

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Во вторник, 6 октября, в Украине сохранится сухая и солнечная погода с дневной температурой до +25 градусов тепла благодаря влиянию антициклона. Однако эта осенняя теплота продержится лишь до 8 октября, после чего ожидается резкое похолодание с дождями и ветром.

Подробный прогноз погоды от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Украинская синоптик Наталья Диденко сообщает, что 6 октября погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому погода будет преимущественно сухой и ясной.

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Дневная температура воздуха будет колебаться от +18 до +22 градусов тепла, в Закарпатье ожидается до 24 градусов тепла, на северо-востоке страны будет немного прохладнее — ожидается от +16 до +18 градусов тепла.

В Киеве 6 октября температура составит от +19 до +20 градусов тепла. По словам синоптика, осадки в столице маловероятны.

«Еще 7 и 8 октября сохранится такая комфортная прекрасная погода. А вот 9 и 10 октября холодный атмосферный фронт принесет дожди и похолодание», — предупреждает Диденко.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что 6–8 октября в регионе сохранится 20-градусная теплота. Из-за атлантического циклона южный ветер прогреет воздух до +6…+11 градусов тепла ночью и до +18…+23 градусов тепла днём, осадков не ожидается. Однако синоптик предупреждает, что в пятницу, 9 октября, холодный атмосферный фронт с северо-запада принесет дожди, сильный ветер и похолодание.

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Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 6 октября в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть преимущественно западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, днём воздух прогреется до +16…+21 градуса тепла.

Погода в Украине 6 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 6 октября ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть преимущественно западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах от +5 до +10 градусов тепла, днём ожидается от +16 до +21 градуса тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +8 до +10 градусов тепла, днём ожидается до +18…+20 градусов тепла.

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Погода во Львове

Во вторник, 6 октября, погоду во Львовской области и городе Львове будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность без осадков при юго-западном ветре со скоростью 5–10 м/с. Днём температура воздуха достигнет +18…+23 градусов тепла по области и +20…+22 градусов тепла в городе.

В то же время синоптики объявили первый, желтый, уровень опасности, поскольку ночью и утром ожидается туман с видимостью 200–500 метров, а также заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе от 0 до -2, при ночной температуре +3…+8 в области и +5…+7 градусов тепла во Львове.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 6 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +5 до +10 градусов тепла;

днём от +17 до +22 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью +7…+9;

днём +18…+20.

Погода в Харькове

В Харьковской области 6 октября ожидается переменная облачность и отсутствие осадков, прогнозируют синоптики. Ветер будет дуть из западной четверти со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, днём ожидается от +15 до +20 градусов выше нуля.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +9 до +11, днём — от +18 до +20 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 6 октября ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, на севере ожидается от +4 до +6 градусов тепла, днём воздух прогреется до +20…+25 градусов тепла.

В Одессе температура воздуха ночью составит от +12 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +20 до +22 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до 11 октября.

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